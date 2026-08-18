Trenes podrán viajar a 130 km/h: Así será el nuevo servicio de trenes que se inaugurará el próximo año en el país

18 ag. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días, autoridades de Gobierno y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) visitaron las obras del nuevo servicio ferroviario que se inaugurará el próximo año en el país. Se trata de un proyecto en el cual los trenes podrán viajar a 130 km/h.

Nuevo servicio con trenes a 130 km/h

El proyecto en cuestión lleva un 20% de avance y considera la renovación total de la vía férrea, cambiando los durmientes de madera por traviesas de hormigón y riel soldado que permitirá pasar de la actual velocidad máxima de 50 km/h a los prometidos 130 km/h.

Las mejoras buscan habilitar la extensión a Gorbea y aumentar las salidas del denominado Tren Araucanía, el que actualmente transita entre Victoria y Pitrufquén, pasando por la ciudad de Temuco, capital regional de La Araucanía.

Las obras consideran la renovación de 45 kilómetros de vía entre Temuco y Gorbea, 8 kilómetros de desvíos, la intervención de 16 cruces vehiculares y construcción de 32 pasos peatonales, además de la instalación de 90 kilómetros de confinamiento urbano y rural.

El proyecto contempla también la incorporación de cuatro nuevos trenes diésel, que se suman a la actual flota de tres convoyes. Estas máquinas ya fueron fabricadas en China y deberían arribar al país durante este mes de agosto para iniciar su proceso de pruebas y habilitación.

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Una segunda etapa contempla las obras en las estaciones entre Temuco y Gorbea, las cuales consideran techumbre y la elevación de los andenes para habilitar definitivamente la extensión del servicio ferroviario.

"Este proyecto, que tiene una inversión de $37,7 millones de dólares, nos permitirá ampliar la cobertura ferroviaria en La Araucanía, como una alternativa para más de 4 millones de pasajeros al año, elevando el estándar y confort del transporte público", señaló el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

¿Cuándo comenzará el nuevo servicio?

El proyecto de extensión a Gorbea se viene desarrollando desde el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, siendo incorporado en la segunda administración de Sebastián Piñera al plan "Chile sobre Rieles" y continuado con la compra de trenes e inicio de obras en el plan "Trenes para Chile" de Gabriel Boric.

De acuerdo al cronograma de EFE, las obras en la infraestructura deberían terminar a fines del primer semestre del próximo año, por lo que, tras el desarrollo de las pruebas, el servicio debería comenzar a operar durante el segundo semestre de 2027.

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