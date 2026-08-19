Museo, anfiteatro y cafetería: Así será el renovado observatorio en el Cerro San Cristóbal

19 ag. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

El histórico Observatorio Manuel Foster, ubicado en la cumbre del Cerro San Cristóbal, podría enfrentar su mayor renovación en un siglo. La iniciativa busca darle un nuevo uso al espacio sin perder su valor patrimonial.

Construido en 1903, el observatorio fue durante décadas un importante centro de investigación astronómica y llegó a contar con el telescopio operativo más grande del hemisferio sur.

El proyecto es impulsado por distintos departamentos y académicos de la Universidad Católica, junto al Ministerio de las Culturas, con la idea de transformar el recinto en un espacio de educación y difusión astronómica.

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¿Cómo será la remodelación del observatorio?

Según informó The Clinic, la propuesta lleva por nombre Museo Astronómico Observatorio Foster y contempla conservar las tres edificaciones originales del conjunto: el domo, la casa de revelado y la casa del astrónomo.

El diseño ya fue aprobado por el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Parque Metropolitano y se encuentra en su etapa final, antes de ser presentado al Ministerio de las Culturas en septiembre.

De acuerdo al medio, la iniciativa contempla construir un nuevo paseo integral de 220 metros cuadrados, incorporando espacios como una portería, cafetería, baños y una sala de exposiciones.

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También se proyecta un pequeño anfiteatro con capacidad para 20 personas, mientras que la nueva sala quedaría ubicada por debajo del nivel de los edificios patrimoniales para reducir su impacto sobre el conjunto.

Otro de los atractivos sería una gran terraza de 450 metros cuadrados, desde donde se podrían observar los edificios históricos, el Santuario de la Virgen y el valle de Santiago junto a la cordillera de los Andes.

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El proyecto adquiere especial relevancia porque, una vez terminadas las obras del nuevo teleférico del cerro, el observatorio quedaría a pocos pasos de la estación Plaza México.

Eso sí, antes de concretarse, todavía debe completar su presentación ante el Ministerio de las Culturas y conseguir el financiamiento necesario para avanzar hacia la licitación y posterior ejecución de las obras.