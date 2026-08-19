Discusión por cargar combustible termina en brutal agresión a trabajadores de servicentro en La Cisterna

19 ag. 2026 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta agresión se registró durante la noche del martes al interior de un servicentro ubicado en la comuna de La Cisterna, luego de una discusión entre trabajadores y un grupo de mujeres que llegó al lugar para cargar combustible.

El hecho ocurrió en el sector de Gran Avenida con Padre Hurtado, donde, según los antecedentes preliminares, uno de los bomberos del recinto pidió a una conductora mover y acercar su vehículo para facilitar el uso de la manguera del surtidor.

La solicitud derivó en una discusión marcada por gritos e insultos. Sin embargo, la situación escaló minutos más tarde, cuando las mujeres regresaron al lugar acompañadas por otras personas y se produjo una violenta pelea que dejó tres trabajadores lesionados, uno de ellos apuñalado en una pierna.

La discusión comenzó por la posición de la camioneta

De acuerdo con información preliminar, el grupo de mujeres llegó hasta el servicentro a bordo de una camioneta para cargar combustible.

Al momento de ubicarse junto a la máquina surtidora, la tapa del estanque habría quedado en el costado opuesto, por lo que uno de los trabajadores les solicitó cambiar de posición el vehículo para facilitar el abastecimiento.

La petición provocó la molestia de las ocupantes y comenzó una discusión entre las clientas y los dependientes del lugar. Tras los gritos e insultos, las mujeres se retiraron del servicentro, pero posteriormente regresaron.

Turba regresó y atacó a los trabajadores

Según los primeros antecedentes, las involucradas volvieron acompañadas por cerca de una decena de personas, iniciándose una violenta agresión contra los trabajadores del servicentro.

Durante el ataque se habrían utilizado fierros y elementos cortantes. Tres personas resultaron heridas: dos trabajadores venezolanos y uno chileno.

Uno de ellos recibió una herida cortopunzante en una de sus piernas, mientras que los otros dos resultaron golpeados y con lesiones producto de la pelea.

Testigos del hecho señalaron que la agresión se produjo en más de una oportunidad, luego de que las mujeres regresaran al recinto con otras personas.

Investigación sigue en desarrollo

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar y, hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas. Personal de Carabineros y de Seguridad Ciudadana llegó hasta el servicentro para realizar las primeras diligencias y recopilar antecedentes, además de revisar registros de cámaras de seguridad.

La noticia se mantiene en desarrollo y se espera que durante las próximas horas el administrador del recinto y autoridades de la Seremi de Seguridad entreguen nuevos antecedentes sobre lo ocurrido.

Por ahora, se desconoce si las mujeres involucradas habrían estado bajo los efectos del alcohol o drogas al momento de iniciar la discusión.