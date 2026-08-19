Así será el innovador sistema de pago del futuro Teleférico Bicentenario de Santiago

19 ag. 2026 - 09:18 hrs.

El futuro Teleférico Bicentenario, actualmente en construcción, contará con SONDA Pay, plataforma que permitirá gestionar los pagos y distintos procesos asociados a la operación del nuevo sistema de transporte.

El proyecto, considerado el primer sistema de transporte urbano por cable de Chile, conectará las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, con un tiempo estimado de traslado de 13 minutos.

¿Cuáles son las características de SONDA Pay?

Este sistema busca reunir en una sola plataforma distintos procesos, entre ellos pagos, validadores, tarifas, accesos, liquidaciones y monitoreo operacional.

Además, permitirá recopilar los datos generados durante los viajes y utilizarlos como información para apoyar la gestión y la toma de decisiones.

En el proyecto, la empresa SONDA también estará a cargo del equipamiento para controlar los accesos, incluyendo torniquetes, puertas para personas con movilidad reducida, tótems de autoservicio y dispositivos para boleterías y recarga.

Entre las capacidades de SONDA Pay se encuentran la administración de usuarios y reglas de negocio, la gestión de validadores y terminales, la liquidación de pagos, la configuración tarifaria y la seguridad del sistema.

La medida se suma a experiencias que ya existen en sistemas como el Metro de Santiago y EFE en sus filiales de Valparaíso y Sur, las que apuntan a facilitar el acceso de los pasajeros y reducir los tiempos asociados al proceso de pago.

"El valor está en conectar la operación, los dispositivos y la información en una misma plataforma"

La implementación se realizará en medio del proceso de modernización de los sistemas de pago del transporte público chileno, que contempla nuevas alternativas para los usuarios.

"El futuro del transporte público no pasa solamente por incorporar nuevos medios de pago. El verdadero valor está en conectar la operación, los dispositivos y la información en una misma plataforma", explicó Marco Moniz, Director Corporativo de Desarrollo de Nuevos Negocios de SONDA.

SONDA Pay ya cuenta con operaciones en mercados como Panamá y Colombia, mientras que en Chile la empresa participa en soluciones vinculadas a otros sistemas de transporte.

"Estamos entrando en una nueva etapa de la movilidad", sostuvo Moniz, quien destacó la intención de avanzar hacia plataformas abiertas e integradas que permitan utilizar la información para mejorar la gestión del transporte.