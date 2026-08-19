Kaiser marca distancia del Gobierno por reforma de seguridad: "Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos"

19 ag. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una postura de cautela estratégica fijó el Partido Nacional Libertario (PNL) ante el ingreso de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de Kast. A través de sus canales oficiales, el líder de la colectividad y exdiputado, Johannes Kaiser, confirmó que la bancada no se restará de la discusión inicial en el Congreso, pese a que cuestionan el fondo del proyecto.

"Quiero dejar algo claro sobre la reforma constitucional. Los Nacional Libertarios no nos cerramos a la idea de legislar. Creemos que hay elementos rescatables en el proyecto, así como creemos que faltan cosas en la reforma y que hay elementos criticables", manifestó Kaiser en su cuenta de X, precisando que la colectividad irá evaluando el articulado punto por punto para proponer mejoras.

Estado de excepción y libertades individuales

El principal foco de conflicto para los Libertarios radica en las facultades especiales que la iniciativa otorga al Ejecutivo. Entre ellas, la creación de un estado de excepción constitucional con una duración continua de hasta 240 días sin la ratificación periódica del Congreso, además de herramientas para intervenir comunicaciones privadas sin la autorización previa de un tribunal.

Para el excandidato presidencial, esta atribución desvirtúa el propósito de las medidas de emergencia frente a las garantías de los ciudadanos: "Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos. Se acepta esta limitación para recuperar el control territorial del Estado en una región determinada (...). Pero no es, ni debe ser nunca una política de un gobierno", advirtió a través de sus redes sociales.

Los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los… — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) August 18, 2026

El llamado de Kaiser a poner "cotos" o rechazar el articulado

La posición del PNL no solo se ha expresado en redes sociales, sino que ya fue transmitida directamente a La Moneda. Tras una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el partido dejó en claro que mantener estas facultades sin contrapesos parlamentarios impedirá que lo apoyen en la votación en particular.

En esa línea, Kaiser enfatizó la necesidad de modificar el texto durante su paso por las comisiones del Senado: "La reforma constitucional incluye la creación de un nuevo estado de excepción que se prolongaría por hasta ocho meses sin necesidad de consentimiento del Congreso. En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto, o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable", aseveró el timonel del PNL.

Una tramitación clave en un Congreso sin mayorías

La postura crítica de Kaiser se suma al complejo escenario que enfrenta el Ejecutivo para alcanzar los cuatro séptimos requeridos en el Parlamento. Con objeciones que también se replican en sectores de Chile Vamos y bloques independientes, la bancada libertaria busca posicionarse como un actor decisivo en las modificaciones que sufrirá el texto.

Ante la falta de votos asegurados, desde el equipo ministerial ya se mostraron abiertos a modificar el texto, lo que marca un escenario en el que la bancada liderada por Kaiser buscará hacer valer su peso político para condicionar el avance de la agenda de seguridad del Gobierno.