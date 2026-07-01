Johannes Kaiser arremete tras rechazo de acusación constitucional contra Nicolás Grau: "El Senado no escuchó realmente razones"

01 jul. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó el rechazo del Senado a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, asegurando que la Cámara Alta desestimó los argumentos del libelo y evitó exigir responsabilidades políticas por el manejo de las finanzas públicas.

En entrevista con Radio Infinita, Kaiser sostuvo que el resultado de la votación ya estaba definido antes del debate.

"El Senado no escuchó realmente razones. La inmensa mayoría de los senadores ya venía con una idea prehecha respecto de la acusación constitucional. Si le hubiesen dado una vuelta más, probablemente habrían votado de otra manera", afirmó.

El excandidato presidencial agregó que la acusación se sustentó en los informes de la Dirección de Presupuestos y del Consejo Fiscal Autónomo, insistiendo en que el Congreso había debido aprobar un aumento de deuda luego de que el presupuesto, a su juicio, fuera presentado con cifras incorrectas.

"No puede ser que los mismos senadores (...) ya le hayan dado entonces un certificado de impunidad al causante de esto", señaló.

Kaiser cuestiona a senadores y parlamentarios de oposición

Kaiser también criticó a los senadores que rechazaron el libelo, incluyendo a representantes de la oposición, afirmando que la acusación estaba "bien fundada" y que la defensa de Grau nunca negó los hechos imputados.

"La propia defensa del señor Grau (...) no fue que no haya cometido aquellos hechos que le imputamos, sino que dijeron que no era inconstitucional hacer las cosas así de mal", sostuvo.

Asimismo, apuntó a diputados y senadores de Chile Vamos que no respaldaron la acusación constitucional. En particular, cuestionó la postura del diputado Diego Schalper, quien argumentó que rechazar el libelo ayudaría a frenar la escalada de acusaciones constitucionales.

"Diego Schalper no votó en contra del fondo, votó en contra de la oportunidad. Y eso a mí me parece que es un error táctico y estratégico", indicó.

"La gente paga las consecuencias"

El líder libertario sostuvo que la falta de sanciones políticas termina afectando a la ciudadanía. "La gente que tiene que pagar el pato es la gente que se tuvo que comer mayor inflación (...) pero entre los políticos sí se perdonan", manifestó.

Finalmente, defendió el uso de la acusación constitucional como una herramienta de fiscalización. A su juicio, aunque el Senado rechazó el libelo, el debate permitió instalar la discusión sobre la gestión económica del Gobierno.

"Todo el mundo en la acusación constitucional dijo: 'Grau lo hizo atroz, espantoso, dejó la tendalada, pero no es inconstitucional'. Cuanto menos, la mentira de que la situación económica en Chile era normal, por lo menos eso se cayó", concluyó.