Temblor en el norte del país: Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 18:24 horas, un temblor de magnitud 3.4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 67 km al norte de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 124 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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