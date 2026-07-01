Cencosud no se detiene: Holding adquiere cadena mayorista extranjera con amplia trayectoria

01 jul. 2026 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

Cencosud sigue de compras en la región. A solo unos días de haber sacudido el mercado con el anuncio de la adquisición de la cadena de supermercados prémium brasileña St. Marche, el holding controlado por la familia Paulmann volvió a golpear la mesa al confirmar un nuevo e importante movimiento estratégico en el mercado sudamericano.

A través de un comunicado oficial, la firma chilena anunció que desembolsará la suma de US$158 millones para quedarse con el 100% de las operaciones de la cadena mayorista colombiana Makro, un actor clave en el comercio de ese país, consignó Emol.

Con esta jugada, la empresa subrayó que busca potenciar y consolidar de manera definitiva su "crecimiento en la región y su posicionamiento en el formato Cash & Carry" (mayorista).

Respecto al origen de los fondos para sellar el negocio, Cencosud detalló que la transacción se llevará a cabo mediante su filial Cencosud Internacional SpA, y enfatizó un punto financiero clave: la operación será financiada totalmente con recursos propios, evitando así recurrir a endeudamiento externo.

Un gigante de 25 años de trayectoria

La incorporación de Makro no es menor para el portafolio del holding. La cadena cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mercado colombiano y opera actualmente 21 tiendas distribuidas de forma estratégica en 16 ciudades, y abarca los principales polos urbanos y económicos del país, tales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Desde la firma chilena destacaron que la propuesta de valor de Makro está fuertemente enfocada en las ventas al por mayor, y está especialmente "dirigida a clientes profesionales y emprendedores".

De esta manera, el arribo de la marca le permitirá a Cencosud ampliar de forma significativa su presencia en Colombia, al incursionar y sumar el formato mayorista a una operación donde ya compite con otras banderas.

Los pasos que seguir

A pesar del acuerdo económico entre las partes, el holding aclaró que el cierre definitivo de la transacción todavía no está completamente sellado.

Como es habitual en este tipo de movimientos corporativos de gran envergadura, la validez de la compra está sujeta a las condiciones regulatorias, lo que incluye de manera prioritaria la aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Cabe recordar que, además de la reciente compra de St. Marche en Brasil para fortalecer su segmento prémium, el holding también hizo noticia hace poco al apostar por un nuevo nicho de negocios con el lanzamiento de "Don Salva", su propia cadena de supermercados enfocada en el formato de descuento.

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