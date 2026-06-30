Cencosud planea abrir nuevo centro comercial en 2027: Inversión sería de unos 120 millones de dólares

30 jun. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El desarrollo comercial e inmobiliario en el sur de Chile está a punto de dar un vuelco histórico. El Grupo Cencosud, uno de los conglomerados de retail más grandes de Sudamérica, ya se encuentra planificando la construcción de un ambicioso centro comercial que promete transformar la dinámica económica local.

El proyecto contempla una inversión de 120 millones de dólares, lo que demuestra la relevancia estratégica que está adquiriendo la zona para las grandes firmas del país. Con miras a un futuro cercano, se espera que esta nueva infraestructura esté completamente operativa para el año 2027.

Para materializar este imponente plan, la compañía de retail ya ha dado pasos sumamente concretos. De hecho, se confirmó que la empresa ya habría avanzado en la compra de un terreno para iniciar la construcción, consignó El Mercurio.

¿Dónde estaría emplazado el centro comercial?

La iniciativa se emplazará en la comuna de Coyhaique. El alcalde Carlos Gatica fue quien se encargó de confirmar de manera pública el marcado interés de Cencosud por instalarse de forma definitiva en la capital regional. La llegada de la firma marcará un hito en la expansión urbana y comercial de la Patagonia chilena.

Sin embargo, el holding de la familia Paulmann no es el único gigante del retail que mantiene la mirada fija en el extremo sur de Chile.

El propio edil de Coyhaique destacó que existen otras firmas internacionales de gran peso, como es el caso de Walmart, que también han solicitado de manera formal reuniones de trabajo con el municipio para evaluar opciones en la zona.

Ante este creciente interés de las corporaciones, la postura de la administración local es clara y prioriza el bienestar de la comunidad por sobre el avance empresarial. "Lo más importante es que debe mejorar sustancialmente la calidad de vida y los beneficios para nuestros vecinos", afirmó Gatica de forma contundente.

Todo sobre Negocios