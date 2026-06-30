No les alcanzó con vender antes: Empresa agrícola nacional vuelve a rematar campos para evitar la quiebra

30 jun. 2026 - 08:21 hrs.

Hacienda Chada, una de las compañías frutícolas más grandes del país y perteneciente a la familia Barros, se encuentra en un proceso de reorganización judicial para evitar que sus acreedores la lleven a la liquidación.

La empresa acumula pasivos por más de US$ 97 millones y ya presentó ante la justicia una propuesta de reestructuración que contempla poner en venta tres fundos que en total superan las 200 hectáreas.

Crisis que viene de lejos

La firma opera más de 1.000 hectáreas distribuidas en siete fundos ubicados entre la Región Metropolitana y la región de Coquimbo, y se dedica al cultivo y comercialización de uva, cerezas y cítricos para mercados internacionales.

Sin embargo, una cadena de golpes sucesivos fue erosionando su situación financiera: la pandemia de 2020, un evento climático extremo en zonas productivas clave en 2021, una crisis logística global en 2022 y, más recientemente, el desplome del precio de la cereza en China debido a una sobreoferta, terminaron por hundir la rentabilidad del negocio.

Ante ello, la compañía ya había intentado reducir su carga de deuda vendiendo dos campos de 155 hectáreas y cediendo el usufructo de un tercero, operaciones con las que logró abonar US$ 60 millones a sus acreedores. El esfuerzo, sin embargo, no fue suficiente, según constató el Diario Financiero.

El plan para salir de la problemática

En abril de este año, asesorada por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores, Hacienda Chada presentó formalmente su solicitud de reorganización. Su propuesta a los acreedores contempla tres ejes: mantener en funcionamiento todas sus actividades agrícolas y comerciales, vender activos de forma ordenada y destinar los recursos obtenidos al pago de los créditos pendientes.

Los terrenos que se busca enajenar son dos parcelas de 18 hectáreas en el Fundo Calera de Tango, 50 hectáreas adicionales en la misma propiedad y 135 hectáreas plantadas con uva de mesa en el Fundo Huelquén, en Buin. La propuesta será sometida a votación de los acreedores el próximo 6 de julio.

El arrastre de una empresa relacionada

La situación de Hacienda Chada no es ajena a la de BB Trading SpA —también conocida como Río King—, exportadora frutícola con la que mantiene una relación comercial histórica y en la que los accionistas de la agrícola poseen indirectamente el 22% de la propiedad. Esa empresa también inició su propio proceso de reorganización judicial para refinanciar deudas por US$ 105 millones.

Sus representantes explicaron ante la justicia los motivos del deterioro financiero: "Nuestra representada obtenía utilidades incluso hasta el año pasado. Pero esas utilidades no daban cuenta de las significativas cuentas por cobrar de la compañía, ya sea por anticipos no restituidos o por servicios de 'packing' y frío no pagados por productores que eran muy difíciles de cobrar", señalaron el agrónomo Andrés Pérez y el abogado Nicolás Parot.

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