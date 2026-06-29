La Piojera se expande: abrirá nuevo local en concurrido mall tras 130 años de historia

29 jun. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

El bar restaurante La Piojera, que cuenta con 130 años de historia, decidió apostar por un nuevo local con una ubicación distinta a la tradicional.

La iniciativa surge luego de una baja en la cantidad de comensales que ha registrado el icónico restaurante ubicado en Santiago Centro, donde aseguran que la afluencia de público disminuyó.

El administrador, Mauricio Gajardo, explicó al Diario Financiero que “actualmente llega al bar un 30% del público total que recibía antes del estallido social y la pandemia”.

El nuevo local tendrá una propuesta “más moderna, segura y con estacionamiento” y estará ubicado en el Mall Barrio Independencia, con una inauguración programada para el mes de agosto.

“Son dos locales contiguos para unas 400 personas. Es un nuevo concepto, pero va a seguir la misma estructura de siempre y la gente encontrará la misma carta, aunque con novedades”, explicó.

El espacio contempla además eventuales circuitos de cueca y patentes para contar con música en vivo. “Los restaurantes hoy ya no son solo comida, lo que ofrecen es la experiencia en el local”.

La principal misión, según relata el administrador, es “no perder la esencia”, por lo que apuestan por un lugar moderno, amplio y cómodo, pero sin dejar atrás la identidad de La Piojera.