Nidyan Fabregat realiza anuncio con tierna foto: "Esperando con mucho amor al bebé que viene en camino"

29 jun. 2026 - 19:02 hrs.

La actriz e influencer Nidyan Fabregat sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando a su segundo hijo, compartiendo una emotiva imagen y un mensaje donde expresó su felicidad por esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, la exmodelo aseguró que la llegada de esta guagua es una nueva bendición para su familia.

“Una bebé siempre es una bendición. Estoy feliz con mi pequeña, ahora tenemos su casita y está feliz, y yo más. Ahora viene otra bendición”, expuso.

@nidyanfabregatoficial

Además, en otra publicación respondió a los comentarios y cuestionamientos que ha recibido sobre su vida personal, especialmente relacionados con su situación familiar.

“Actualmente tengo un hogar hermoso junto a mi hija. No nos falta nada: ella tiene su propia habitación y yo la mía. Sé que ese tema les preocupa bastante, así que pueden quedarse tranquilos”, señaló.

@nidyanfabregatoficial

Finalmente, Fabregat reflexionó sobre los cambios que ha vivido en los últimos años y sobre la posibilidad de comenzar nuevamente.

“Todos tenemos derecho a volver a empezar. Nadie tiene una vida perfecta. Cometí errores, como cualquier ser humano, pero aprendí de ellos”, dijo.

“Hoy soy feliz, estoy construyendo un futuro junto a mi HIJA MÍA y esperando con mucho amor al BEBÉ que viene en camino”, concluyó.

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