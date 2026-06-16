La comuna de Santiago donde más bajaron las opciones de arriendo: Oferta de departamentos se redujo en 43%

16 jun. 2026 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

Quienes buscan arrendar una vivienda en la Región Metropolitana podrían encontrarse hoy con menos alternativas que hace algunos años.

Un nuevo análisis del mercado inmobiliario mostró una disminución en la cantidad de departamentos disponibles, reflejando un cambio respecto al peak de sobreoferta que predominó entre 2022 y 2024.

El informe de Housepricing reveló que las publicaciones de departamentos en arriendo pasaron de cerca de 35 mil avisos en 2023 a aproximadamente 22 mil durante el primer trimestre de 2026, lo que equivale a una caída del 37%.

Al analizar el comportamiento por comunas, el estudio identificó que Estación Central es actualmente la zona donde más se ha reducido la oferta de departamentos en arriendo.

La comuna que lidera la caída de avisos disponibles

De acuerdo con el estudio, Estación Central pasó de registrar cerca de 3.000 avisos activos durante el período de mayor sobreoferta, a contar con alrededor de 1.700 publicaciones, lo que representa una disminución del 43%.

Esto coincide con el primer aumento del precio promedio de arriendo en la comuna en tres años, que pasó de 0,26 a 0,27 UF por metro cuadrado.

El análisis consideró otras comunas con una importante presencia de proyectos de inversión, como Santiago, Independencia y La Florida, que igualmente registraron descensos en la cantidad de arriendos respecto de los máximos observados entre 2022 y 2024.

¿Por qué ocurre esta baja?

Pese a este escenario, desde AP Capital de Assetplan, señalaron: "No es que el mercado esté en crisis, sino que corrigió un exceso".

En ese sentido, desde la compañía de administración de propiedades explicaron: "El stock que se acumuló entre 2022 y 2024 se está absorbiendo más rápido de lo que muchos proyectaban. Estación Central y Santiago Centro son las comunas donde el ajuste es más visible, pero la tendencia es transversal en la RM".

Y agregaron: "Quien busca arriendo hoy tiene menos opciones que hace un año y medio".

El informe agrega que el fenómeno no se ha comportado de la misma manera en toda la Región Metropolitana.

En sectores como Las Condes y Providencia la oferta no experimentó el mismo incremento durante los años previos y los precios de arriendo se han mantenido estables o al alza.

Antecedentes de la baja

Según el reporte, durante los años anteriores, la entrega masiva de nuevos proyectos inmobiliarios generó una amplia disponibilidad de propiedades, lo que incrementó la competencia entre propietarios y entregó más alternativas a los arrendatarios.

Sin embargo, ese escenario comenzó a revertirse a medida que las unidades disponibles fueron siendo ocupadas.

"Lo anterior, sumado a los retiros de fondos previsionales y las ayudas estatales entregadas durante la pandemia, impulsó un fuerte aumento de la inflación. Sin embargo, los precios de arriendo no siguieron esa misma trayectoria, debido al aumento de la oferta disponible en el mercado", concluyeron desde Assetplan.