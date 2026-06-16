Delincuentes roban 17 vehículos desde una automotora: Algunos eran de lujo y están avaluados en más de mil millones de pesos

16 jun. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el robo de 17 vehículos desde un taller automotriz ubicado en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana. De acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo de cerca de 15 delincuentes ingresó durante la madrugada al recinto y escapó con automóviles de distintas marcas, incluidos modelos de alta gama.

El hecho afectó a la empresa Auto Summit, The Ford House, ubicada en avenida Santa Rosa, a la altura del 3500. Los sujetos forzaron el portón de acceso y permanecieron en el lugar por más de una hora, tiempo en el que sustrajeron los vehículos que se encontraban en reparación.

Uno de los automóviles robados fue hallado posteriormente abandonado en las cercanías de La Legua Emergencia. Además, otros dos vehículos fueron recuperados por personal policial.

Robo supera los $1.000 millones

El Ministerio Público confirmó que el avalúo preliminar de los vehículos sustraídos alcanza cerca de $1.000 millones, debido a que varios de ellos corresponden a modelos de alto valor comercial.

"Según los primeros antecedentes, alrededor de las 03:50 de la madrugada (de este martes) ingresa un número aproximado de 15 sujetos, sustrayendo 17 vehículos, cuyo monto asciende a una suma aproximada de mil millones, toda vez que se trata de vehículos de alto valor, como también de alta gama. Dentro de ellos, algunos vehículos conocidos como Ford Mustang", señaló el fiscal jefe de Flagrancia, Juan Cheuquiante.

Asimismo, desde el organismo confirmaron que ya se tomó conocimiento del hallazgo de dos de los vehículos sustraídos, los que serán sometidos a peritajes por parte de la PDI.

Vehículos estaban en reparación

Según la información recopilada por los investigadores, los automóviles afectados se encontraban en trabajos mecánicos y de pintura, luego de haber sido derivados por compañías aseguradoras que son clientes del taller.

Respecto a los modelos robados, el subprefecto Daniel León, Jefe BIRO Sur de la PDI, precisó que se trata de al menos "10 vehículos aproximadamente de alta gama. Son de la marca Ford principalmente, modelos Mustang, Territory, modelos de Chevrolet, también Toyota, entre otros".

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI quedó a cargo de las diligencias para determinar la dinámica del robo e identificar a los responsables. Los peritajes incluyen la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de evidencia levantada en el lugar.