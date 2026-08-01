Emilia Dides fue operada de urgencia tras triple complicación médica: "¿Alguna otra cosita?"

01 ag. 2026 - 12:15 hrs.

Una situación inesperada vivió la exMiss Chile y cantante, Emilia Dides, quien debió ser operada de urgencia el fin de semana pasado, hecho que despertó la preocupación de sus seguidores.

Fue su pareja y padre de su hija, Sammis Reyes, quien dio a conocer lo ocurrido con la exreina de belleza. "Después de un evento el pasado sábado, llegamos a la casa felices con la Emi. Todo salió increíble... Lo único que sentíamos era gratitud. Nos dormimos a las 4:30 AM del día domingo... La Emi me despierta diciéndome que le dolía el estómago", partió contando el exjugador de la NFL.

"Estaba tiritando de dolor. Sin dudarlo, salimos corriendo a la clínica. Un rato después, el doctor nos dice que se tiene que operar de urgencia. Ahora ya más tranquilos, les queremos comunicar como familia que la Emi salió bien de la operación. Está bien, tranquila y reposando hasta nuevo aviso", agregó Sammis Reyes sobre el episodio que vivió la exMiss Chile.

"Estaba muy asustada"

Luego de haber sido intervenida, Emilia Dides entregó detalles de la operación de emergencia a la que se tuvo que someter.

"Me operaron ayer de urgencia porque tenía apendicitis aguda y en el transcurso de la operación se dieron cuenta de que tenía una hernia y un ovario con una herida. ¿Alguna otra cosita? Jajaja. Al principio estaba muy asustada, pero salió todo increíble", relató la cantante, quien compartió una foto tras el procedimiento y otra donde aparece junto a Mía, su hija.

"Mi familia es lo mejor que me ha pasado, estuvieron todo el día acompañándome. Y también agradecer a todo el equipo médico que me ayudó, son los mejores. Gracias por su amor", agregó la exMiss Chile.

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