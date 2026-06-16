Roban las manos de estatua en plena Alameda: Acusan vandalización de la estatua a José Artigas

16 jun. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, denunció la vandalización del monumento a José Artigas, ubicado en el bandejón central de la Alameda, en las cercanías de la Torre Entel.

A través de un video, la autoridad denunció que desconocidos dañaron la estatua e incluso le arrancaron ambas manos.

Desde el lugar, Orrego señaló: "Esto que está acá es el monumento a José Artigas, padre de la patria de Uruguay". agregando que "intentaron derribar la estatua y también la vandalizaron".

Además de calificar lo ocurrido como un hecho grave, sostuvo: "Esto es inaceptable. Tenemos que terminar con estos vándalos que destruyen la ciudad que nos pertenece a todos".

El llamado a aplicar las sanciones existentes

Junto con referirse a los daños sufridos por el monumento, el gobernador abordó las sanciones contempladas para este tipo de hechos, mediante el registro que compartió en su cuenta de Instagram.

"¿Esto tiene sanciones? Sí, ya tiene sanciones. Tiene penas de cárcel y tiene multa, que pueden ser muy significativas", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "el tema, más que aumentar las penas, que también puede ser, lo importante es que podamos identificar a estos vándalos, llevarlos a los tribunales y sancionarlos".

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Junto con el video, el gobernador compartió su reflexión por escrito en la publicación: "No nos oponemos a más sanciones, pero primero apliquemos las que existen", emplazó. Y agregó: "¿Cuántos sancionados hay por arrojar bombas molotov y rayar monumentos que tienen penas de hasta 5 años de cárcel y 14 millones de multa? Lamentablemente, pocos o ninguno".

La denuncia de Orrego se suma a una serie de hechos que han afectado al patrimonio urbano en Santiago. Solo durante la jornada de ayer, la Fuente Alemana del Parque Forestal apareció manchada por pintura azul, pese a haber sido restaurada recientemente.