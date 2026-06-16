Declaran Alerta Ambiental para este martes 16 de junio en Santiago: Revisa la restricción vehicular y las medidas vigentes

16 jun. 2026 - 02:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este martes 16 de junio de 2026 en toda la cuenca de Santiago, debido a las condiciones de ventilación desfavorables proyectadas para la capital y el aumento de contaminantes registrado en las últimas horas.

La medida, recomendada por la Seremi del Medio Ambiente RM, busca resguardar la salud de los habitantes de la región ante el empeoramiento de la calidad del aire.

La calidad del aire en Santiago

Durante toda la jornada de este lunes, las estaciones de monitoreo de Parque O’Higgins, Cerrillos y Cerro Navia permanecieron en condición de Alerta Ambiental, registrándose un aumento de las concentraciones contaminantes, especialmente durante el horario peak de la mañana.

No obstante, las autoridades informaron que las concentraciones disminuyeron durante la tarde debido al aumento de la temperatura en la cuenca de Santiago y a una mayor velocidad del viento.

En tanto, el resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente se mantuvieron en rangos de calidad del aire regular y bueno.

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan para Santiago?

Desde el punto de vista meteorológico, este lunes la Región Metropolitana presentó un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura, condición que favorece la acumulación de contaminantes.

Para este martes 16 de junio, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyecta una circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura, con temperaturas extremas de 5°C y 22°C.

Además, se prevé una mala ventilación en la cuenca de Santiago, sin probabilidad de advección, es decir, sin ingreso de masas de aire que permitan una mejor dispersión de los contaminantes.

Restricción vehicular para este martes 16 de junio: autos y patentes afectadas

Como parte de las medidas preventivas, se mantendrá la restricción vehicular para automóviles, motocicletas y transporte de carga, según el tipo de vehículo, año de inscripción y sello verde.

Automóviles

Con sello verde (inscritos antes de septiembre de 2011): restricción para patentes terminadas en 0 y 1, en la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Sin sello verde: prohibición de circular para patentes terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo Américo Vespucio.

Sin sello verde fuera del anillo Américo Vespucio: restricción para patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 en Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Motocicletas

Inscritas antes de septiembre de 2010: restricción para patentes terminadas en 0 y 1.

Transporte de carga (incluidas camionetas)

Con sello verde: sin restricción.

Sin sello verde: restricción para patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 al interior del anillo Américo Vespucio.

Las fiscalizaciones estarán a cargo de Carabineros, la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia desplegada en la Región Metropolitana.

Prohibición de calefactores a leña y quemas agrícolas

Las autoridades realizaron un llamado a respetar las medidas decretadas durante este episodio ambiental, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de los calefactores a pellets, en toda la Región Metropolitana.

La fiscalización de esta medida estará a cargo de la Seremi de Salud RM, en coordinación con municipios y Carabineros.

Asimismo, recordaron que las quemas agrícolas continúan prohibidas entre el 1 de marzo y el 31 de octubre en toda la región. El cumplimiento de esta restricción será supervisado por equipos de la Seremi de Agricultura, SAG y CONAF.

Respecto a las actividades deportivas, el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de Educación Física, pero sí adaptar su intensidad, evitando ejercicios de alta exigencia y privilegiando actividades bajo techo.

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