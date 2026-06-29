A horas que se acabe el fin de semana largo: Los festivos que quedan este año 2026

29 jun. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que muchas familias chilenas disfrutaran de un largo fin de semana, que está por terminar, la pregunta que surge de inmediato es cuántos feriados quedan en el año.

Para los más inquietos les contamos que restan 9 festivos de 2026 y aún aparecen tres irrenunciables y cuatro fines de semana XL.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

El mes de julio solo contempla un día festivo. Este es el jueves 16, cuando se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de Chile.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

Jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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