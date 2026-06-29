Fantasilandia: Los descuentos para disfrutar las últimas vacaciones de invierno en el Parque O'Higgins

29 jun. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante estas vacaciones de invierno, uno de los panoramas favoritos para niños, niñas y jóvenes sigue siendo una visita a Fantasilandia.

Y para quienes buscan disfrutar de sus atracciones cuidando el bolsillo, existen distintas promociones y descuentos disponibles para visitar el parque de diversiones ubicado en el Parque O’Higgins, en sus últimas vacaciones de invierno ahí antes de su traslado a San Bernardo.

Descuentos en entradas

BancoEstado

Los clientes de BancoEstado pueden acceder a un 30% de descuento en las entradas al parque pagando con tarjetas de débito o crédito de la entidad.

El beneficio permite un máximo de dos entradas por persona y debe utilizarse ingresando como código promocional los primeros seis dígitos de la tarjeta antes de completar la compra.

Entel

Los clientes Entel también cuentan con una promoción para estas vacaciones de invierno.

A través de la aplicación de beneficios de la compañía, pueden obtener un 20% de descuento en entradas para los días domingo.

El cupón se descarga directamente desde la plataforma de Entel y luego se utiliza al momento de comprar los tickets online.

Banco Itaú

Los clientes de Banco Itaú con tarjetas de crédito Legend, Black o Blue pueden comprar entradas a Fantasilandia por $9.990 cada una para ingresar los días sábados, domingos y festivos.

El beneficio permite acceder a un máximo de cuatro entradas utilizando el cupón disponible en la plataforma de beneficios del banco.

La promoción estará disponible hasta el 7 de julio o hasta agotar stock.

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