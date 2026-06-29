Fantasilandia: Los descuentos para disfrutar las últimas vacaciones de invierno en el Parque O'Higgins
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante estas vacaciones de invierno, uno de los panoramas favoritos para niños, niñas y jóvenes sigue siendo una visita a Fantasilandia.
Y para quienes buscan disfrutar de sus atracciones cuidando el bolsillo, existen distintas promociones y descuentos disponibles para visitar el parque de diversiones ubicado en el Parque O’Higgins, en sus últimas vacaciones de invierno ahí antes de su traslado a San Bernardo.
Descuentos en entradas
- BancoEstado
Los clientes de BancoEstado pueden acceder a un 30% de descuento en las entradas al parque pagando con tarjetas de débito o crédito de la entidad.
El beneficio permite un máximo de dos entradas por persona y debe utilizarse ingresando como código promocional los primeros seis dígitos de la tarjeta antes de completar la compra.
- Entel
Los clientes Entel también cuentan con una promoción para estas vacaciones de invierno.
A través de la aplicación de beneficios de la compañía, pueden obtener un 20% de descuento en entradas para los días domingo.
El cupón se descarga directamente desde la plataforma de Entel y luego se utiliza al momento de comprar los tickets online.
- Banco Itaú
Los clientes de Banco Itaú con tarjetas de crédito Legend, Black o Blue pueden comprar entradas a Fantasilandia por $9.990 cada una para ingresar los días sábados, domingos y festivos.
El beneficio permite acceder a un máximo de cuatro entradas utilizando el cupón disponible en la plataforma de beneficios del banco.
La promoción estará disponible hasta el 7 de julio o hasta agotar stock.
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