Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Prime

Fantasilandia: Los descuentos para disfrutar las últimas vacaciones de invierno en el Parque O'Higgins

¿Qué pasó?

Durante estas vacaciones de invierno, uno de los panoramas favoritos para niños, niñas y jóvenes sigue siendo una visita a Fantasilandia.

Y para quienes buscan disfrutar de sus atracciones cuidando el bolsillo, existen distintas promociones y descuentos disponibles para visitar el parque de diversiones ubicado en el Parque O’Higgins, en sus últimas vacaciones de invierno ahí antes de su traslado a San Bernardo.

Ir a la siguiente nota

Descuentos en entradas

  • BancoEstado

Los clientes de BancoEstado pueden acceder a un 30% de descuento en las entradas al parque pagando con tarjetas de débito o crédito de la entidad.

El beneficio permite un máximo de dos entradas por persona y debe utilizarse ingresando como código promocional los primeros seis dígitos de la tarjeta antes de completar la compra.

  • Entel

Los clientes Entel también cuentan con una promoción para estas vacaciones de invierno.

A través de la aplicación de beneficios de la compañía, pueden obtener un 20% de descuento en entradas para los días domingo.

El cupón se descarga directamente desde la plataforma de Entel y luego se utiliza al momento de comprar los tickets online.

  • Banco Itaú

Los clientes de Banco Itaú con tarjetas de crédito Legend, Black o Blue pueden comprar entradas a Fantasilandia por $9.990 cada una para ingresar los días sábados, domingos y festivos.

El beneficio permite acceder a un máximo de cuatro entradas utilizando el cupón disponible en la plataforma de beneficios del banco.

Lo más visto de Nacional

La promoción estará disponible hasta el 7 de julio o hasta agotar stock.

Todo sobre Fantasilandia

Leer más de

Notas relacionadas