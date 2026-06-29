Balance policial del fin de semana XL: Siete fallecidos en más de 300 accidentes de tránsito

29 jun. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó, este lunes 29 de junio, un nuevo balance del fin de semana XL por el feriado de San Pedro y San Pablo, detallando que se registraron 303 siniestros de tránsito en el país, los que dejaron un saldo de siete personas fallecidas.

De acuerdo con las cifras entregadas por la institución, entre las 18:00 horas del viernes 26 y las 23:59 horas del domingo 28 de junio, 357.390 vehículos salieron de la Región Metropolitana, en el marco del masivo desplazamiento por el feriado.

124 personas detenidas

Durante el mismo período, Carabineros realizó 42.279 controles y fiscalizaciones en todo el país, además de practicar 11.486 exámenes de alcotest y narcotest a conductores con el objetivo de prevenir accidentes asociados al consumo de alcohol y drogas.

Como resultado de estos controles, la policía uniformada informó la detención de 124 personas por distintos delitos relacionados con la seguridad vial y cursó 2.835 infracciones por la Ley de Tránsito.

El llamado que se suele reiterar a los conductores durante estas fechas es a respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y mantener una conducción responsable para prevenir nuevos siniestros en las rutas.