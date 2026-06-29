Reportan incivilidades en condominio abandonado en Coquimbo: "La única solución que tenemos es levantar decreto de demolición"

29 jun. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

Hace varios años se comenzó a construir un proyecto inmobiliario en Coquimbo, más específicamente en el sector de Tierras Blancas, pero que nunca fue concluido.

Se trata de 10 torres que quedaron inconclusas, lo que con el paso del tiempo ha generado diversos problemas.

Marcelo, un vecino del sector, habló con Meganoticias y explicó que “nuevamente tenemos una problemática de nunca acabar. Las incivilidades son tremendas. Llevamos cinco años luchando por departamentos y la autoridad no hace nada. Acá entra gente a vivir y otros vándalos meten neumáticos y prenden fuego”.

La misma persona añadió que “llamo al ministro Poduje para que se dé una vuelta, porque la constructora dejó esto botado y acá pasan solo cosas malas... Dañan la infraestructura y están dejando esto inhabitable”.

Tras su queja, Meganoticias Siempre Juntos estableció un contacto con el alcalde de la ciudad, Alí Manouchehri, quien respondió a las consultas.

“Se enfrenta una situación complicada desde hace años... La empresa empieza a edificar, pero deja abandonadas 10 torres... Esto es privado y no tiene nada que ver con viviendas sociales, la única solución que tenemos es levantar decreto de demolición por obra ruinosa”, expuso para comenzar.

Agregó que “el municipio sí tiene la responsabilidad de devolver tranquilidad a los vecinos. Presentamos orden de demolición y la información que tengo del Serviu es que hablaron con ellos y parece que levantarán los edificios”.

Para cerrar, expresó que “duele el alma demoler edificios, cuando tenemos déficit habitacional tan grande, pero no podemos dejar sin protecciones a los vecinos del sector”.