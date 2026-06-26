Temblor se percibe en la zona centro norte: Revisa la magnitud y el epicentro

26 jun. 2026 - 14:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se percibió en la tarde de este viernes 26 de junio en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 14:49 horas.

El Centro Sismológico Nacional señaló que el movimiento telúrico se produjo 28 kilómetros al Noroeste de Canela Baja, en la región de Coquimbo. La profundidad fue de 10 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

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