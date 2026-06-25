Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

25 jun. 2026 - 07:23 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, a las 07:13 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 41 km al noreste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 58 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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