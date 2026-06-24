Temblor afecta a la zona norte: Conoce dónde fue el epicentro y la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La noche de este miércoles, a las 22:17 horas, un temblor de magnitud 4.4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 39 km al norte de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 120 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Imágenes muestran destrucción en La Guaira tras terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela
- Presidente Kast solidariza con Venezuela tras terremoto: "Tenemos que ir en ayuda de las personas afectadas"
- "Hay sitios que están a oscuras": Corresponsal de Meganoticias revela los momentos posteriores al terremoto en Venezuela