Sismo de magnitud 6,7 se percibe el sur de Filipinas: SHOA descartó peligro de tsunami para las costas de Chile

26 jun. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este viernes el sur de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.

El temblor se produjo a las 19:42 hora local a una profundidad de 65,7 kilómetros, a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.

Por el momento no se emitieron alertas de tsunami en la zona.

SHOA descartó peligro de tsunami para las costas de Chile

Senapred, a través de sus redes sociales, descartó un tsunami en las costas de Chile.

"SHOA indica que sismo magnitud 6.7 registrado a las 07:35 horas a 86 kilómetros al sur de General Santos, Filipinas, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", se señaló en su cuenta de X.

Cabe recordar que la atención mundial por terremotos está centrada en Venezuela. Donde dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado hasta el momento un saldo de 589 muertos.