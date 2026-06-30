¿Tienes bonos o beneficios sin cobrar? Así puedes revisar con tu RUT si tienes pagos pendientes

30 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Miles de personas reciben bonos, subsidios y beneficios estatales a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, muchas desconocen que tienen pagos pendientes o montos sin cobrar.

Si quieres saber si tienes dinero disponible, existen distintas plataformas oficiales donde puedes consultar utilizando tu RUT.

¿Cómo saber si tienes bonos sin cobrar?

Desde el IPS recomiendan ingresar al portal de ChileAtiende y acceder a la sección "Revisa si tienes una pensión o beneficio sin cobrar".

Solo debes ingresar tu RUN y fecha de nacimiento para conocer si existen beneficios pendientes. Si los hay, podrás revisar el detalle con tu ClaveÚnica y solicitar el pago mediante depósito en una cuenta bancaria o de forma presencial a través de los proveedores de pago del IPS.

En esta plataforma puedes consultar beneficios como: Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Invalidez, Subsidio de Discapacidad para menores, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF), Bono por Hijo, Bono Bodas de Oro, Saldo a Favor del Empleador, Bolsillo Familiar Electrónico, entre otros.

Si necesitas orientación, puedes comunicarte al Call Center 101, contactar a ChileAtiende a través de sus redes sociales o acudir a una sucursal.

Otras plataformas para consultar pagos pendientes

Además del sitio del IPS, existen otras plataformas oficiales para verificar si tienes dinero sin cobrar.

No lo Cobraste de BancoEstado

Si tienes una CuentaRUT de BancoEstado, puedes ingresar tu RUT para verificar si existen beneficios económicos pendientes de cobro.

Es importante considerar que esta plataforma solo muestra pagos que deben retirarse de manera presencial en sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express. Los depósitos realizados directamente en la CuentaRUT no aparecen en la consulta.

Además, la información disponible corresponde al día hábil anterior a la fecha en que realizas la búsqueda.

No lo Cobraste de BancoEstado: Revisa en este enlace

Otra alternativa es revisar si tienes devoluciones, subsidios, préstamos u otros pagos pendientes en el portal de la Tesorería General de la República. Para ello deberás ingresar con tu ClaveÚnica, RUT o Clave Tributaria del SII.

Recuerda que todas estas plataformas solicitan datos personales, como tu RUT o ClaveÚnica, para verificar de forma segura si eres beneficiario de algún pago o beneficio pendiente de cobro.