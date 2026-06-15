Histórica juguetería chilena construye su primer strip center para niños: Esta será su ubicación

15 jun. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de jugueterías Ansaldo, fundada en Valparaíso hace más de 120 años, está avanzando en distintos proyectos para ampliar su presencia dentro y fuera de Chile.

Dentro de los proyectos que la empresa tiene en marcha se encuentra la construcción de su primer strip center orientado al público infantil.

Además, la firma anunció que espera duplicar sus ventas en el mercado peruano durante 2026 y que abrirá una nueva tienda de experiencia en Mall Plaza Vespucio durante octubre.

El primer strip center para niños

Uno de los desarrollos más relevantes del plan de crecimiento de la compañía es un strip center que se construye en Bosques de Montemar, en Concón, proyecto que tiene una inversión de 50 mil UF.

El recinto contempla tres locales enfocados en el mundo infantil: una juguetería Ansaldo, una tienda de productos para niños y una cafetería, además de espacios de juego.

Su apertura está prevista para el primer trimestre de 2027.

En tanto, desarrollarán una nueva propuesta en Mall Plaza Vespucio, que combinará la tradicional oferta de juguetes de la cadena con la franquicia Build-A-Bear Workshop, la cual ofrece la experiencia interactiva en que los clientes pueden crear sus propios peluches personalizados.

Esta apertura, que conlleva una inversión de $250 millones, está programada para octubre y se sumará a las tiendas Ansaldo que ya cuentan con este modelo desde 2019 y que hoy está presente en distintos puntos de Santiago y Valparaíso.

Claudio Ansaldo, gerente de Desarrollo y Marketing de la empresa, indicó que, pese a que el contrato inicial con la franquicia Buil-A-Bear era de solo cinco años, "dado el éxito y la buena performance que hemos tenido, se amplió por cinco años más"

Orientación hacia consumidores adultos

La firma también está observando el crecimiento del segmento "kidult", compuesto por clientes mayores de edad que compran juguetes, figuras y artículos coleccionables.

"En EEUU, un tercio de la venta de juguetes está enfocado a los mayores de 18 años, y Chile obviamente va un poco más atrás, pero también es una tendencia que se está instalando", señaló Ansaldo.

Además, señaló que este fenómeno va acompañado de la necesidad de diversificar la oferta en un contexto en que la baja natalidad comienza a impactar en los mercados infantiles tradicionales.

En esa línea, prepara el ingreso de nuevas marcas orientadas al público adulto, que serán comercializadas en sus tiendas y otros puntos de venta.

Crecimiento internacional

En Perú, la empresa señaló que alcanzó su punto de equilibrio durante su primer año de operación y cerró 2025 con resultados positivos.

Para este año espera duplicar sus ventas gracias a la incorporación de nuevas líneas de productos infantiles y a la expansión de marcas que ya comercializa en Chile, con lo que proyecta consolidarse como uno de los principales actores de dicho mercado.