Motorista muere tras chocar con un camión en la Ruta 68

30 jun. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista falleció este martes tras protagonizar una colisión con un camión en el kilómetro 17 de la Ruta 68, en la Región Metropolitana. El accidente ocurrió mientras Carabineros entregaba el balance del fin de semana largo, por lo que la víctima no fue incluida en las cifras oficiales informadas hasta ese momento.

Durante el balance, la institución informó que ocho personas murieron en siniestros viales registrados durante el fin de semana largo. De ese total, cinco fallecimientos ocurrieron en la Región Metropolitana, uno en la región de Los Lagos, uno en Los Ríos y otro en Coquimbo. En cuanto a las causas, tres correspondieron a atropellos, dos a colisiones y dos a choques.

En medio del reporte, Carabineros confirmó un nuevo accidente fatal ocurrido en la Ruta 68. "Ahora mismo tenemos que lamentar una persona que no está dentro de estos registros, que se encuentra fallecida en el kilómetro 17 de la Ruta 68, donde lamentablemente participa en una colisión una motocicleta con un camión. En esta motocicleta viajaban dos personas, de las cuales una fallece", señaló la autoridad.

"Las causas y circunstancias están siendo investigadas por la SIAT de la Región Metropolitana", añadió.

Balance del fin de semana largo

La institución también informó que durante los controles realizados en las rutas del país se practicaron 15.225 alcotest y narcotest, lo que dejó 111 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol y 41 por consumo de drogas.

Asimismo, se cursaron 3.288 infracciones de tránsito, de las cuales 2.453 estuvieron asociadas al exceso de velocidad, además de 650 infracciones por incumplimientos relacionados con sistemas de retención infantil.