El caza más moderno de Sudamérica está de visita en Chile: Estas son sus características

30 jun. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La aviación militar de la región vive un momento histórico. La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) concretó con éxito el primer despliegue internacional de su sistema de armas más avanzado: el Saab F-39E Gripen.

Considerado unánimemente como el caza más moderno de Sudamérica, el vector arribó a la Base Aérea Cerro Moreno, ubicada en Antofagasta, Chile, para tener su debut operativo fuera de Brasil en el Ejercicio Multinacional Salitre 2026.

Este hito representa un paso crucial para la FAB, ya que permite proyectar las capacidades estratégicas de su principal programa de aviación de combate en un entorno operativo combinado y de alta exigencia.

Un despliegue milimétrico hacia el norte de nuestro país

La delegación del gigante sudamericano, que arribó a suelo chileno el pasado 28 de junio, está compuesta por seis cazas F-39E Gripen, acompañados por un avión de transporte pesado Embraer KC-390 Millennium, encargado del apoyo logístico.

El contingente militar está integrado por 62 efectivos y cuatro técnicos civiles de mantenimiento, liderados por el teniente coronel aviador Vítor Cabral Bombonato.

La travesía de las aeronaves comenzó en la Base Aérea de Anápolis, el núcleo operativo de los Gripen en Brasil. Desde allí, realizaron una escala técnica en la Base Aérea de Campo Grande antes de cruzar la cordillera en un vuelo directo hacia Antofagasta.

Una imagen del Saab F-39E Gripen / Shutterstock

En Cerro Moreno, la FAB se sumará a las dinámicas del ejercicio. El objetivo es mejorar la interoperabilidad, la cooperación y el uso de tácticas comunes entre las naciones participantes.

Al respecto, el teniente coronel Bombonato manifestó la profunda satisfacción de la FAB por integrarse a este ejercicio defensivo, destacando la oportunidad de intercambiar valiosas experiencias doctrinarias y fortalecer la capacidad de operar de forma combinada con fuerzas aéreas amigas, como la de Chile, ante cualquier necesidad futura.

La madurez de un cazador de última generación

La participación del F-39E Gripen en Salitre 2026 no es casual; llega en el momento justo de su evolución institucional. A finales de 2025, la Fuerza Aérea Brasileña declaró formalmente la Capacidad Operativa Plena (FOC) del sistema.

Esto significó que los nuevos cazas abandonaran las fases netamente evaluativas y comenzarán a asumir misiones reales dentro del sistema de defensa aeroespacial brasileño, incluyendo alertas permanentes y ejercicios de complejidad ascendente.

A lo largo de 2026, las capacidades del avión se han profundizado sustancialmente. El programa sumó hitos de enorme relevancia global, tales como la Operación Thor en la Base Aérea de Natal. En dicho despliegue, el Gripen experimental (matrícula FAB 4100) validó con total éxito el lanzamiento de bombas de caída libre y guiadas por láser (modelos Mk-84 y Lizard 500), lo que convirtió a Brasil en el primer operador del mundo en certificar y emplear este armamento desde la plataforma sueca de nueva generación.

Asimismo, los pilotos de Gripen han pulido sus habilidades en combates aéreos disímiles dentro del Ejercicio Técnico EXTEC WVR —midiéndose contra aeronaves F-5M y AMX A-1M— y debutaron a nivel doméstico en misiones multidominio y operaciones conjuntas con el Ejército y la Marina de Brasil en el ejercicio Escudo-Tínia 2026.

El escenario internacional para revalidar credenciales

Salitre 2026 será la prueba de fuego definitiva para demostrar la madurez operativa que el F-39E ha alcanzado en tiempo récord.

El ejercicio reúne a múltiples fuerzas aéreas de la región y del mundo, lo que transforma los cielos del norte de Chile en el teatro ideal para validar procedimientos de última tecnología, fortalecer la cooperación hemisférica y consolidar de manera internacional las formidables capacidades que Brasil ha desarrollado con su flota de cazas de vanguardia.

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