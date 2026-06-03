Avión de la FACh realiza aterrizaje forzoso en la región de Coquimbo: No hubo víctimas fatales
¿Qué pasó?
Un aterrizaje forzoso involucró a un avión Pillán T-13 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) durante la mañana de este miércoles en la región de Coquimbo.
A través de un comunicado, la FACh informó que "en atención al profesionalismo de la tripulación, esta resultó ilesa, y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros".
¿Qué informó la FACh?
La misiva de la institución informó que "una aeronave de instrucción T-35 Pillán de dotación de la Escuela de Aviación 'Capitán Manuel Ávalos Prado', efectúo un aterrizaje de emergencia al norte de la ciudad de La Serena".Ir a la siguiente nota
Desde la FACh recalcaron que, tras la emergencia, se aplicaron "los protocolos de rigor, mientras (el avión) realizaba un vuelo de traslado a la zona norte del país".
"La Fuerza Aérea de Chile se encuentra investigando las causas de este hecho", concluyeron desde la institución.
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