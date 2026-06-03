Avión de la FACh realiza aterrizaje forzoso en la región de Coquimbo: No hubo víctimas fatales

03 jun. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un aterrizaje forzoso involucró a un avión Pillán T-13 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) durante la mañana de este miércoles en la región de Coquimbo.

A través de un comunicado, la FACh informó que "en atención al profesionalismo de la tripulación, esta resultó ilesa, y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros".

¿Qué informó la FACh?

La misiva de la institución informó que "una aeronave de instrucción T-35 Pillán de dotación de la Escuela de Aviación 'Capitán Manuel Ávalos Prado', efectúo un aterrizaje de emergencia al norte de la ciudad de La Serena".

Desde la FACh recalcaron que, tras la emergencia, se aplicaron "los protocolos de rigor, mientras (el avión) realizaba un vuelo de traslado a la zona norte del país".

"La Fuerza Aérea de Chile se encuentra investigando las causas de este hecho", concluyeron desde la institución.

Todo sobre Fuerza Aérea de Chile