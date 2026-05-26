Fuerza Aérea graduó a primera mujer piloto de F-16 de Chile y también de Latinoamérica

26 may. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La teniente Francisca Caces, de 29 años, se convirtió en la primera mujer piloto de combate graduada del curso de vuelo del caza F-16 en la historia de Chile y Latinoamérica, instrucción realizada en el Grupo de Aviación N.° 8 de la Quinta Brigada Aérea.

La oficial inició su carrera en la Escuela de Aviación el año 2015, integrando la Bandada Tauro, de la cual egresó el año 2019, periodo en el que realizó su programa de instrucción aérea de Cadetes en el T-35 Pillán.

Ese mismo año, 2019, fue destinada inicialmente a la Tercera Brigada Aérea en Puerto Montt, donde realizó el Curso de Habilitación de Vuelo por Instrumento, fortaleciendo sus capacidades técnicas y operativas.

En 2020, se incorporó al Grupo de Aviación N.° 1 de la Primera Brigada Aérea en Iquique, donde realizó el Curso Táctico de Combate, recibiendo su piocha roja, símbolo del esfuerzo y preparación de los pilotos de combate.

Asimismo, se desempeñó como piloto operacional en el A-29 “Súper Tucano”, aeronave en la que además logró habilitarse como líder, consolidando competencias de conducción, toma de decisiones y trabajo en equipo.

Posteriormente, en 2025, fue destinada al Grupo de Aviación N.° 8 de la Quinta Brigada Aérea, donde completó su formación en el material de vuelo F-16.

Caces fue reconocida en medio de la graduación del Curso de Vuelo de F-16, instancia en la que oficiales de la Fuerza Aérea de Chile culminaron exitosamente un exigente proceso de formación para integrarse a la primera línea operacional del país.

La ceremonia, realizada este lunes, fue presidida por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Hugo Rodríguez González.