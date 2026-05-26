Pagos diarios de hasta $150.000: Chilexpress busca más de 1.000 conductores para el próximo CyberDay

26 may. 2026 - 11:19 hrs.

Chilexpress, una de las empresas de logística y courier más importantes de nuestro país, abrió una masiva convocatoria para contratar a más de 1.000 conductores a lo largo de todo el territorio nacional. El objetivo es reforzar sus labores durante la campaña vinculada al próximo CyberDay, uno de los eventos comerciales más relevantes del año.

¿Cuánto se puede llegar a ganar?

Las personas que resulten seleccionadas podrán acceder a pagos diarios que van desde los $100.000 hasta los $150.000. Este monto variará según el tipo de vehículo con el que cuente cada repartidor.

Los interesados en la oferta deben cumplir con tres condiciones fundamentales: ser mayor de 18 años, contar con licencia de conducir al día y tener un vehículo propio, ya sea un automóvil, una camioneta o un furgón.

Si cumples con las condiciones y quieres sumarte a la iniciativa, puedes realizar el proceso de inscripción a través de la plataforma en línea de la compañía. Una vez dentro, el sistema te solicitará ingresar tu región, comuna, datos personales y los detalles de tu vehículo: tipo, patente, año y modelo.

¿Cuándo exactamente ocurrirá el CyberDay que motiva esta oferta?

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago ya tiene fecha. Según los sitios web oficiales de grandes empresas, la instancia más importante del comercio electrónico se realizará durante tres días, en concreto, del 1 al 3 de junio.

Según señaló Cristóbal Lyon, gerente de personas y servicios corporativos de Chilexpress, la medida responde a la necesidad de cubrir la alta demanda logística de la fecha, pero también se presenta como una excelente alternativa económica. “De cara a uno de los eventos comerciales más relevantes del año, queremos que esta también sea una oportunidad para quienes buscan generar ingresos extra de manera flexible“, agregó el ejecutivo.

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