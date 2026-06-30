Subió el Subsidio Familiar: revisa los nuevos montos y quiénes pueden acceder al beneficio

30 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Miles de familias en Chile podrán acceder a un monto mayor del Subsidio Familiar (SUF), luego del reajuste aplicado a este beneficio estatal destinado a los hogares más vulnerables del país.

El incremento contempla tanto el pago regular por carga familiar como el monto entregado en caso de personas con discapacidad.

Con esta actualización, el Subsidio Familiar pasó de entregar $21.243 por carga familiar a $22.601 mensuales, mientras que el beneficio para personas con discapacidad aumentó desde $42.486 a $45.202. lo que representa un reajuste cercano al 3,6%.

El beneficio está dirigido a personas que no cuentan con previsión social y que pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuál es el nuevo monto del Subsidio Familiar?

Tras el reajuste, los nuevos valores del Subsidio Familiar son los siguientes:

$22.601 mensuales por cada carga familiar acreditada.

familiar acreditada. $45.202mensuales si la carga corresponde a una persona con discapacidad.

Este beneficio es pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y puede recibirse durante un período de hasta tres años, siempre que se mantengan los requisitos exigidos por la normativa vigente.

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio Familiar?

El Subsidio Familiar puede ser solicitado por:

Madres y padres .

. Tutores, guardadores o personas responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad física o intelectual.

a personas con discapacidad física o intelectual. Mujeres embarazadas, quienes pueden acceder al Subsidio Maternal desde el quinto mes de gestación.

Para acceder al beneficio, los postulantes deben pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y no estar en condiciones de mantener económicamente a sus cargas familiares.

Además del beneficio tradicional, existe el Subsidio Familiar Automático, destinado a niños, niñas y adolescentes que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, sin necesidad de realizar una postulación previa.

¿Cómo saber si te corresponde el Subsidio Familiar?

Las personas que deseen verificar si cumplen los requisitos para acceder al Subsidio Familiar pueden revisar su porcentaje de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares a través de la plataforma ChileAtiende, utilizando su RUN y ClaveÚnica.

Asimismo, quienes quieran consultar si reciben el Subsidio Familiar Automático pueden ingresar directamente al sitio web, donde solo deberán ingresar su RUN y fecha de nacimiento para conocer si son beneficiarios del aporte estatal.

En caso de requerir una nueva postulación al SUF tradicional, esta debe realizarse en la municipalidad correspondiente al domicilio del solicitante.

Todo sobre Subsidio Familiar