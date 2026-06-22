Subsidio Familiar Tradicional: ¿Qué requisitos debes cumplir para recibirlo?

22 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Miles de familias en Chile podrían estar dejando pasar una ayuda económica mensual importante simplemente por no saber que les corresponde.

Si sientes que no estás en condiciones de mantener a tus cargas familiares, no dudes en postular al Subsidio Familiar Tradicional, un beneficio dirigido a quienes más lo necesitan.



Este pago va desde los $22.007 y puede solicitarse si se cumplen ciertos requisitos. A continuación, podrás saber qué se necesita para acceder a la ayuda.

¿Quiénes lo reciben?

Debes pertenecer al 60% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares (RSH). Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica. Los beneficiarios pueden ser madres, padres, guardadores o personas que tengan a su cargo a niños, niñas y/o adolescentes.

También puede ser personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad, y vivan a sus expensas. En ese caso, el monto será de $44.014 por carga.

por carga. Si integras el 40% más vulnerable , tienes menos de 18 años, y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática.

, tienes menos de 18 años, y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática. Durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

¿Quiénes son los causantes del Subsidio Familiar Tradicional?

Los causantes del subsidio deben ser niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que cumplan los siguientes requisitos:

Si tienen menos de 8 años , deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil.

, deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil. Si tienen más de 6 años, tienen que acreditar que son alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de las personas con discapacidad.

Importante: no deben tener un ingreso igual o superior al valor del Subsidio Familiar. En este caso, la pensión de orfandad no se considera renta.

Personas con discapacidad intelectual o física de todas las edades.

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