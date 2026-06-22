Subsidio Familiar Tradicional: ¿Qué requisitos debes cumplir para recibirlo?
- Por Ariel Araya
Miles de familias en Chile podrían estar dejando pasar una ayuda económica mensual importante simplemente por no saber que les corresponde.
Si sientes que no estás en condiciones de mantener a tus cargas familiares, no dudes en postular al Subsidio Familiar Tradicional, un beneficio dirigido a quienes más lo necesitan.
Este pago va desde los $22.007 y puede solicitarse si se cumplen ciertos requisitos. A continuación, podrás saber qué se necesita para acceder a la ayuda.Ir a la siguiente nota
¿Quiénes lo reciben?
- Debes pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.
- Los beneficiarios pueden ser madres, padres, guardadores o personas que tengan a su cargo a niños, niñas y/o adolescentes.
- También puede ser personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad, y vivan a sus expensas. En ese caso, el monto será de $44.014 por carga.
- Si integras el 40% más vulnerable, tienes menos de 18 años, y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática.
- Durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.
¿Quiénes son los causantes del Subsidio Familiar Tradicional?
Los causantes del subsidio deben ser niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que cumplan los siguientes requisitos:
- Si tienen menos de 8 años, deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil.
- Si tienen más de 6 años, tienen que acreditar que son alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de las personas con discapacidad.
- Importante: no deben tener un ingreso igual o superior al valor del Subsidio Familiar. En este caso, la pensión de orfandad no se considera renta.
- Personas con discapacidad intelectual o física de todas las edades.
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