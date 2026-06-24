Entrega hasta $1,2 millones: Así puedes postular al Kit digital de Sercotec

24 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Sercotec abrió una nueva convocatoria al Fondo Kit Digital, programa que entrega un subsidio de hasta $1,2 millones para implementar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la gestión y competitividad de los negocios.

La iniciativa beneficiará a cerca de 604 empresas a nivel nacional, aunque alrededor de 4 mil pymes ya se encuentran habilitadas para postular tras completar previamente el proceso de formación exigido por el programa.

¿Qué financia el Kit Digital?

El programa busca apoyar a las empresas en la incorporación de soluciones tecnológicas que les permitan avanzar hacia una operación más eficiente y digitalizada.

Entre los proyectos que pueden financiarse se encuentran la creación o mejora de sitios web, la implementación de carros de compra y sistemas de pago online, plataformas de administración para automatizar procesos internos, herramientas de marketing digital y servicios de posicionamiento web.

Además, parte de los recursos puede destinarse a la compra de equipamiento tecnológico, como computadores, impresoras, terminales de punto de venta y otros activos necesarios para fortalecer la operación digital de los negocios.

Cerca de 4 mil empresas quedaron habilitadas para postular

Para acceder al beneficio, las empresas debieron completar previamente una serie de cursos de capacitación impartidos a través de la plataforma gratuita Ruta Digital, requisito obligatorio para participar en la convocatoria.

El fondo cuenta con un presupuesto nacional superior a los $912 millones y este año incorporará una renovada etapa de evaluación de proyectos, con el objetivo de identificar las mejores iniciativas para reducir las brechas digitales que afectan a las pequeñas y medianas empresas.

El llamado de Sercotec a las pymes

El gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, destacó la importancia de la digitalización para el desarrollo de los negocios.

"La digitalización representa un impulso para las pymes, ayudándolas a mejorar su eficiencia operativa, alcanzar nuevos mercados y reducir sus tiempos y costos. Por ello los invitamos a postular al Kit Digital para incorporar esas herramientas tecnológicas claves que lleven su negocio al siguiente nivel, porque si a las pymes les va bien, a Chile le va bien", señaló.

Caso de éxito: La experiencia de una empresa beneficiada

La apertura de la convocatoria fue anunciada en las instalaciones de Jovi Park, una plaza de juegos infantiles que anteriormente recibió apoyo del programa.

Gracias al fondo, la empresa pudo desarrollar un sitio web para ampliar el alcance de sus servicios, facilitar el contacto con potenciales clientes e incorporar herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer sus estrategias de marketing.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el próximo 26 de junio y deberán realizarse de manera online a través del sitio web de Sercotec.