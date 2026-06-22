Marca española de moda aterriza en Chile: Abrió su primera tienda en Santiago y proyecta nuevas sucursales

22 jun. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva marca internacional busca abrirse paso en el competitivo mercado chileno de la moda. Se trata de Silbon, firma española nacida en Córdoba, que recientemente inauguró su primera tienda en Santiago como parte de un ambicioso plan de expansión en Latinoamérica.

La llegada de la marca se concretó de la mano de Empresas JR, firma reconocida por operar en Chile marcas como O'Neill, en una apuesta que busca aprovechar el atractivo del mercado local y el crecimiento del sector retail.

La apuesta de Silbon por el mercado chileno

La compañía eligió el centro comercial Parque Arauco para concretar su desembarco en el país, marcando el inicio de una estrategia que contempla nuevas aperturas en los próximos años.

Desde la empresa explicaron que el país destaca por el desarrollo de su industria del retail, el nivel de sofisticación de los consumidores y la consolidación de diversas marcas españolas en el mercado local.

Además, señalaron que existen similitudes entre los hábitos de consumo de Chile y España, especialmente en la valoración del diseño, la calidad y la experiencia de compra.

La firma busca posicionarse dentro del segmento denominado "premium asequible", combinando la tradición de la moda española con propuestas contemporáneas orientadas tanto a hombres como a mujeres.

Plan de expansión hasta 2027

La apertura en Parque Arauco representa solo el primer paso de la estrategia de crecimiento de Silbon en Chile.

Según adelantaron desde la compañía, el plan contempla nuevas inauguraciones durante este año y otras adicionales hacia 2027, principalmente en centros comerciales considerados estratégicos por flujo de visitantes y perfil de consumidores.

El objetivo de la marca es aumentar gradualmente su reconocimiento entre los clientes chilenos y consolidar una presencia de largo plazo en el país. La llegada a Chile forma parte de una estrategia regional más amplia con la que Silbon espera fortalecer su presencia en Latinoamérica.

Desde la empresa consideran que el mercado chileno puede transformarse en una plataforma clave para el desarrollo de la marca en la región, impulsando futuras oportunidades de crecimiento y expansión.