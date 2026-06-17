Estuvo al borde de la quiebra y ahora invertirá $300 millones: La nueva apuesta de histórico local de comida nacional

17 jun. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo período marcado por el cierre de sucursales, una fallida expansión mediante franquicias y los efectos de la pandemia dejó a Kiosco Roca al borde de la quiebra.

Sin embargo, el histórico local nacido en Punta Arenas y famoso por su tradicional sándwich de pasta de chorizo con mayonesa casera y leche con plátano, inició una nueva etapa con una inversión superior a los $300 millones.

La millonaria inversión con la que busca crecer

Según informó Diario Financiero, la empresa construyó una fábrica propia para asumir directamente la producción de la tradicional pasta de chorizo que caracteriza a su principal preparación y, al mismo tiempo, ampliar su oferta de productos.

La nueva planta fue construida desde cero y cuenta con cámaras de frío, embutidoras y hornos de última generación para elaborar internamente su receta más emblemática, dejando de depender de proveedores externos.

Además, comenzó a producir alimentos cocidos y envasados al vacío, entre ellos pollos, costillares y carnes ahumadas, incorporando una nueva línea de negocios.

La administradora de la empresa, Paula Abello Harambour, explicó al citado medio que uno de los objetivos era tener un mayor control sobre la elaboración de sus productos. "Yo siempre he sentido que tengo que tener el control y el sartén por el mango de todo lo que significa la materia prima, porque yo no puedo depender de nadie", afirmó.

El delivery: Uno de los pilares del negocio

Otro de los cambios más importantes para la empresa ha sido el crecimiento de las ventas online. Actualmente, cerca del 50% de su facturación proviene de aplicaciones de delivery.

La empresa también incorporó sistemas automatizados mediante WhatsApp y comenzó a ofrecer promociones, estrategias que anteriormente no formaban parte de su modelo comercial.

La próxima expansión será dentro de Magallanes

Luego de la experiencia con franquicias en Santiago, Viña del Mar y Valparaíso —de las cuales actualmente solo permanece una funcionando en la capital— la administración decidió cambiar su estrategia de crecimiento.

En lugar de buscar nuevos franquiciados en otras regiones, la empresa optó por concentrar su crecimiento en Magallanes. Su plan contempla abrir un local propio en Puerto Natales durante los próximos años, aprovechando la capacidad de producción de la nueva fábrica y el alto flujo de turistas que recibe la zona.

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