"¿Qué es esta copia barata?": Viralizan video de tienda en Francia que es igual a Casaideas y marca evalúa acciones

16 jun. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una chilena residente en Francia se volvió viral en TikTok tras mostrar una tienda en la ciudad de Niza que, según comentó, guarda un gran parecido con Casaideas, la cadena chilena dedicada a productos para el hogar y la decoración.

"¿Qué es esta copia barata de mi Casaideas chileno?", señaló. En el video, la mujer expresó su sorpresa al encontrar un local que no solo utiliza un nombre idéntico, sino que además cuenta con una identidad visual y una oferta de artículos que recuerdan a la marca de nuestro país.

Aunque la empresa nacional está presente en Perú, Colombia, Bolivia y México, aseguraron a The Clinic que no mantienen ningún vínculo con el local francés.

Tienda francesa vende productos similares a la marca chilena

La tienda francesa se presenta bajo el nombre Casa Ideas y, de acuerdo con su sitio web, comercializa productos de decoración, muebles, cosméticos, vajilla, textiles y soluciones de almacenamiento.

Actualmente, cuenta con cinco sucursales en Francia, distribuidas entre las ciudades de Niza, Cannes, Beaulieu-sur-Mer, Antibes y Menton.

@revedenino Copia barata o inspiración? Tiene prácticamente el mismo logotipo!! Ya sé que los productos de casa ideas Chile son hechos en China (como casi todo lo que se vende en general), me refería a los diseños y a la calidad, que es mucho mejor que la calidad de esta tienda que encontré en Francia @Casaideas Chile 🇨🇱 #casaideas #chile #nice #copia #cotedazur ♬ son original - Nino en Francia

"No tiene ningún tipo de vínculo comercial con nuestra compañía"

Desde Casaideas aclararon al citado medio que no existe ningún vínculo entre la compañía chilena y la operación que funciona en territorio francés.

"A raíz de los videos que circulan en redes sociales sobre una tienda en Francia que utiliza un nombre e identidad visual similares a la nuestra, desde Casaideas aclaramos que dicha operación no tiene ningún tipo de vínculo comercial, societario ni estratégico con nuestra compañía", explicaron.

“Por lo mismo, recientemente obtuvimos con éxito el registro oficial de la marca ante la Unión Europea. Ante este escenario, nuestro equipo se encuentra evaluando la situación con el fin de proteger nuestra propiedad intelectual y resguardar el valor de nuestro trabajo", agregaron.

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