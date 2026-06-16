Prestigiosa marca internacional será gestionada en Chile por compañía mexicana

16 jun. 2026 - 16:13 hrs.

Una prestigiosa marca internacional de vestuario y accesorios tendrá un nuevo operador en Chile. La luz verde otorgada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) permitirá que la firma inicie una nueva etapa en el mercado local.

La entidad autorizó la toma de control de Vesuvio Comercial y Textil y Lacoste Operations por parte de Komax, empresa nacional que forma parte de la compañía mexicana Grupo Axo.

Komax se especializa en la importación, distribución y comercialización de vestuario, calzado, fragancias y otros productos. Actualmente, administra la licencia de cerca de 50 marcas internacionales en Chile.

Con esta adquisición, la empresa sumará a la reconocida marca francesa Lacoste a su portafolio, reforzando su presencia en distintas categorías del retail de moda y estilo de vida.

¿Qué incluye la negociación?

De acuerdo a la resolución de la FNE, la firma adquiere "los inventarios de productos Lacoste ubicados en tiendas y bodega, además del inventario ya encargado, pero que aún no es despachado o se encuentra pendiente de recepción en Chile", según consignó La Tercera.

Incluye activos fijos utilizados para la operación del negocio, como mobiliario de tiendas, equipamiento de oficina y mejoras en los locales arrendados, entre otros, además de "contratos de arrendamiento de tiendas, oficinas y bodegas, acuerdos con Marketplace de Paris, Mercado Libre y Falabella, y contratos laborales".

Entre los locales considerados en la transacción figuran tiendas ubicadas en importantes centros comerciales del país, como Cenco Alto Las Condes, Parque Arauco, Marina Arauco, Florida Center y Mallplaza Antofagasta.

No existen riesgos de concentración de mercado

La FNE concluyó en su informe que "dadas las bajas cuotas de mercado de las partes, en ninguno de los mercados analizados se superarían los umbrales de concentración establecidos en la Guía de Análisis Horizontal".

En concreto, la fiscalía detalla que en ningún segmento se observa una concentración de mercado superior al 20% con la suma de ambas compañías.

El caso más cercano se observa en el área minorista de ropa deportiva y lifestyle. En dicha categoría, tanto para el público femenino como masculino, Komax alcanzaría entre un 10% y 20% de participación.

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