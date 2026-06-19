Unimarc abre nuevo local en la Región Metropolitana: Es su primer supermercado en la comuna

19 jun. 2026 - 20:30 hrs.

La cadena de supermercados Unimarc llegó por primera vez a la comuna de Paine, en la zona sur de la Región Metropolitana, con la apertura de un nuevo local.

Se trata del quinto negocio que inaugura la empresa SMU en lo que va del año y el tercero con la marca Unimarc, lo que ratifica su plan de expansión en la zona central del país.

¿Cómo es el nuevo Unimarc de Paine?

El local está ubicado en General Baquedano 890. Cuenta con una sala de ventas de 1.247 m², lo que lo sitúa en la categoría de supermercado de tamaño mediano, y dispone de 13 cajas, de las cuales ocho son de autoservicio, según publicó AmericaMalls & Retail.

En cuanto a su oferta, cuenta con pasillos de carnes, frutas y verduras, panadería y pastelería, fiambres y quesos, y platos preparados. También cuenta con una amplia gama de marcas propias como Nuestra Cocina, Tento, Amada Masa, Merkat, Fundo Río Alegre, Como en Casa, Los Peumos y Smart Clean, entre otras.

Además, el nuevo local ofrece productos del programa 100% Nuestro de Unimarc, que rescata sabores locales a través de emprendimientos de distintas regiones del país.

Más del 70% de los trabajadores son vecinos de Paine

Uno de los datos más destacados del nuevo local es que se convirtió en una gran oportunidad de trabajo para la comuna.

El gerente de formato Unimarc, Lionel Gubler, señaló que "de las 51 personas que trabajan en este local, más del 70% vive en Paine". El ejecutivo agregó que la llegada a la comuna busca "acercar nuestra propuesta de valor a las familias de Paine, con un gran surtido, precios atractivos y una atención excelente".

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