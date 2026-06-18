Cierra tienda del MUT: Anuncian remate con descuentos de hasta 60%

18 jun. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las tiendas del rubro de la belleza que funciona al interior del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) anunció el cierre de su local físico y el inicio de una liquidación de productos.

Se trata de Bom Beauty, negocio enfocado en productos de skincare y cosmética coreana, que comunicó la decisión a través de sus redes sociales.

"Después de estos increíbles años en MUT, llegó el momento de cerrar nuestra tienda física", señalaron desde la empresa, que cuenta con más de 38 mil seguidores en Instagram.

¿Hasta cuándo estará disponible el remate?

Tras confirmar el cierre de su espacio ubicado en el nivel -1 del centro comercial, la tienda informó descuentos de hasta un 60% tanto en compras presenciales como a través de su sitio web.

"Es la oportunidad perfecta para llevar tus favoritos de skincare coreano a precios únicos", indicaron sobre la campaña, que estará vigente hasta el próximo 30 de junio.

Pese al cierre del local físico, la marca aclaró que continuará operando mediante su tienda online.

La tienda atiende de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas en el MUT, ubicado en Avenida Apoquindo 2730.

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