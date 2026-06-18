La histórica marca del sur de Chile que busca conquistar la capital con una nueva tienda en Providencia

18 jun. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida marca de embutidos proveniente de la zona centro-sur de Chile busca ganarse el cariño de los capitalinos. Y es que este año abrieron su primera tienda en la comuna de Providencia, y pronto esperan instalar una nueva sucursal.

Se trata de Cecinas Chillán, una empresa fundada en 1987 en la capital de la región de Ñuble. Comenzó con sólo cuatro operarios y máquinas manuales, y hoy, a casi 40 años, se ha consolidado en el mercado chileno e incluso ha obtenido premios internacionales.

Su próximo objetivo es expandir su marca hacia otras zonas del país. Ya lo hicieron en 2024, con un local en Paseo Ahumada, en Santiago. Ahora, sus esfuerzos se concentran en Providencia, en un local de 170 metros cuadrados ubicado en avenida Orrego Luco.

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Cecinas Chillán busca expandirse en Providencia

En entrevista con The Clinic, el gerente comercial de Cecinas Chillán, Max Conley, se refirió a la tercera sucursal que en dos meses más inaugurarán en la capital. "Será nuestro segundo local en Providencia y contará con 180 m²", indica.

Su ubicación está muy bien pensada. Estará "en un sector estratégico cercano a polos comerciales como Costanera Center y MUT", explica Conley.

El lugar cuenta con un "alto flujo de personas, vida de barrio, oficinas, comercio y un consumidor que valora cada vez más los productos con historia, calidad y origen", agregó al medio.

"Queremos crecer, pero crecer bien"

El éxito de su primer local en Paseo Ahumada los convenció de expandir su marca para lograr el objetivo de "llevar el sabor de Chillán a más familias chilenas (...) Nos mostró que existía una gran oportunidad para acercar Cecinas Chillán al consumidor capitalino".

Y lo están logrando, ya que sus productos no sólo se pueden encontrar en sus locales físicos, sino también en almacenes de barrio independientes y grandes supermercados del país, como Jumbo, Santa Isabel y Líder.

Actualmente, el foco está en la Región Metropolitana, pero el gerente comercial aclara que no pierden de vista "a nuestros consumidores de regiones, que han sido parte fundamental de nuestra historia".

"Queremos crecer, pero crecer bien. Eso significa elegir ubicaciones de alto potencial, asegurar una operación eficiente y mantener intacto lo más importante: la calidad del producto, nuestro sello artesanal y el sabor de origen que nos identifica", acotó Conley.

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