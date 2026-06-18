Marca chilena de equipamiento para cocinas abre nueva tienda y anuncia expansión a tres ciudades del país

18 jun. 2026 - 10:13 hrs.

¿Qué pasó?

Con una nueva propuesta de diseño y un formato enfocado en la experiencia de compra, Kitchen Center sumó una nueva tienda en la Región de Valparaíso. La apertura marca el inicio de una etapa de expansión regional para la compañía.

La empresa chilena, ligada al exministro de Economía Félix de Vicente, adelantó nuevas aperturas para los próximos meses.

Dónde se ubica la nueva tienda

El punto de venta se inauguró en el segundo piso del Mall Paseo Dunas en Concón y contempló una inversión cercana a los $100 millones.

El espacio cuenta con 70 metros cuadrados y, según informó la empresa, el formato está orientado a ampliar la oferta de soluciones de mobiliario para cocinas.

En esta línea, la nueva tienda tiene como foco principal la exhibición de distintas alternativas para la renovación de espacios de la mano de la marca de Kitchen Center, FVD, que incluye en su catalogo equipamiento mayor para cocinas, además de encimeras, campanas, lavaplatos y griferías.

"Aterrizamos en una de las zonas con mayor desarrollo residencial y gastronómico de la V Región", señaló Alejandro Palacios, gerente general de Kitchen Center.

La apertura también consolida la presencia de la firma en la Región de Valparaíso: "Llega a robustecer nuestra red local, sumándose a los exitosos puntos de venta que ya operan en Viña del Mar. Con Concón, cerramos un triángulo estratégico", afirmó Palacios.

Próximas aperturas en regiones

Desde la compañía señalan que su plan de expansión continuará durante el segundo semestre, con nuevas tiendas en Antofagasta y en el eje La Serena-Coquimbo.

Además, inaugurarán un local en Osorno entre septiembre y octubre.

Al respecto, Palacios indicó que "responde a un ambicioso y agresivo plan de expansión e inversión regional".

La empresa también está implementando un nuevo concepto de diseño en sus tiendas. Sobre esta propuesta, el empresario explicó: "Queremos que todo Chile viva la experiencia Kitchen Center, y lo hacemos estrenando un nuevo concepto de diseño de interiores, espacios cálidos, acogedores y sumamente inspiracionales, que simulan el calor del hogar pero manteniendo la sofisticación y elegancia que siempre nos ha caracterizado".

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