"Uniendo dos tradiciones": Marca de cerveza nacional lanza colaboración con reconocido pisco

18 jun. 2026 - 16:14 hrs.

En Chile, la cultura artesanal ha ganado terreno de forma sostenida en distintos rubros. Tanto la cerveza como el pisco han vivido en los últimos años un proceso de sofisticación que los ha llevado más allá de sus versiones masivas, con productores que apuestan por procesos cuidados, materias primas seleccionadas y propuestas que buscan sorprender a un consumidor cada vez más curioso y exigente.

La convergencia entre estos dos mundos es una tendencia que viene tomando fuerza en la industria. Combinar el carácter de un pisco con la complejidad de una cerveza artesanal abre posibilidades que ninguno de los dos productos logra por separado, generando experiencias de sabor que resultan difíciles de clasificar y fáciles de recordar.

En esa línea nace Kross 5 elaborada con Malpaso, una edición limitada que reúne a dos referentes de la producción artesanal chilena en una sola propuesta. La cerveza pertenece a la línea Super Craft, plataforma experimental de la marca que agrupa creaciones de producción limitada pensadas para llevar la cerveza artesanal más allá de sus fronteras tradicionales.

La base es una Strong Ale madurada con madera de Acacia, a la que se suma el carácter aromático del pisco Pedro Jiménez de Malpaso. El resultado es una cerveza intensa y sedosa, con notas cálidas de caramelo y frutos secos, matices florales, uva blanca y leves toques cítricos que aparecen en el fondo de cada sorbo.

"En Kross siempre hemos entendido la cerveza artesanal como un espacio para crear, experimentar y sorprender. Kross 5 elaborada con Malpaso refleja precisamente ese espíritu, uniendo dos tradiciones profundamente ligadas a la identidad chilena en una propuesta única y de edición limitada", señala Asbjørn Gerlach, fundador de la cervecería.

Desde el lado pisquero, la valoración es similar. "Esta colaboración refleja una tendencia que cada día se hace más presente: la constante búsqueda de innovación a través de la convergencia de pisco y cerveza. Con Malpaso Pedro Jiménez quisimos explorar nuevas posibilidades, desarrollando una propuesta que combina creatividad, experimentación y el sello de dos marcas que constantemente desafían los límites", comenta Bárbara LeBert, Global Marketing Director de Malpaso en Viña Concha y Toro.

¿Dónde se encuentra?

La edición está disponible exclusivamente en formato schop de 330cc y 500cc en los distintos Kross Bar ubicados en Santiago, Antofagasta y Concepción. No se trata de un producto que llegará a los supermercados ni a las botillerías de barrio, sino de una experiencia pensada para vivirse en el lugar donde la cerveza se sirve recién tirada.

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Como ocurre con todas las variedades de la línea Super Craft, la producción es limitada y no tiene fecha de reposición confirmada. Una razón más para no dejar la visita para después y descubrir de primera mano qué pasa cuando el pisco y la cerveza artesanal chilena deciden trabajar juntos.

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