Nuevo Mercado de Abastos Lo Valledor: Revelan imágenes del proyecto de US$60 millones en Pedro Aguirre Cerda
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
A través de una publicación en redes sociales, Mercado Lo Valledor dio a conocer las primeras imágenes referenciales de un futuro Mercado de Abastos que proyecta construir.
El tradicional mercado mayorista anunció que se encuentra próximo a iniciar el proceso de licitación para ejecutar esta iniciativa.
El proyecto contempla espacios destinados a la venta de alimentos, áreas gastronómicas y distintas zonas de esparcimiento para los visitantes.Ir a la siguiente nota
Cómo será el futuro Mercado de Abastos
Las imágenes difundidas en conjunto con la cuenta de Instagram @SantiagoAdicto muestran una infraestructura moderna de gran escala, con tiendas comerciales, zonas de circulación peatonal, patios interiores y espacios para la instalación de locales de comida.
De acuerdo con lo señalado por Mercado Lo Valledor, el proyecto considera una inversión de US$60 millones y una superficie superior a los 20 mil metros cuadrados.
"Tendrá un gran impacto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y en comunas limítrofes como Cerrillos y Estación Central", indicó la entidad.
Se destacó que la infraestructura aumentará el comercio en la zona, además de ofrecer un nuevo espacio para disfrutar de la gastronomía y compartir en familia.
En tanto, el trabajo de interiorismo estará a cargo de Enrique Concha, a quien se describió como "uno de los grandes nombres de nuestro país" en dicha área.
Más imágenes del proyecto
Leer más de
Notas relacionadas
- Economía chilena crecerá menos de lo esperado este año: Banco Central ajusta proyecciones para el PIB
- Histórica juguetería chilena construye su primer strip center para niños: Esta será su ubicación
- Importante tienda de ropa con descuentos estadounidense podría llegar al país: ¿Cuál es el retail que inscribió su marca en Chile?