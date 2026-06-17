Nuevo Mercado de Abastos Lo Valledor: Revelan imágenes del proyecto de US$60 millones en Pedro Aguirre Cerda

17 jun. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una publicación en redes sociales, Mercado Lo Valledor dio a conocer las primeras imágenes referenciales de un futuro Mercado de Abastos que proyecta construir.

El tradicional mercado mayorista anunció que se encuentra próximo a iniciar el proceso de licitación para ejecutar esta iniciativa.

El proyecto contempla espacios destinados a la venta de alimentos, áreas gastronómicas y distintas zonas de esparcimiento para los visitantes.

Cómo será el futuro Mercado de Abastos

Las imágenes difundidas en conjunto con la cuenta de Instagram @SantiagoAdicto muestran una infraestructura moderna de gran escala, con tiendas comerciales, zonas de circulación peatonal, patios interiores y espacios para la instalación de locales de comida.

De acuerdo con lo señalado por Mercado Lo Valledor, el proyecto considera una inversión de US$60 millones y una superficie superior a los 20 mil metros cuadrados.

"Tendrá un gran impacto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y en comunas limítrofes como Cerrillos y Estación Central", indicó la entidad.

Se destacó que la infraestructura aumentará el comercio en la zona, además de ofrecer un nuevo espacio para disfrutar de la gastronomía y compartir en familia.

En tanto, el trabajo de interiorismo estará a cargo de Enrique Concha, a quien se describió como "uno de los grandes nombres de nuestro país" en dicha área.

Más imágenes del proyecto