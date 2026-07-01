PGU: Conoce en qué tramo del Registro Social de Hogares debes estar para recibir el aporte

01 jul. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) entrega actualmente un monto de hasta $231.732 mensuales a las personas mayores de 65 años que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Se trata de un aporte estatal que puede recibirse tanto si la persona está pensionada como si continúa trabajando.

Uno de los aspectos que genera más dudas entre quienes buscan acceder al beneficio es el requisito relacionado con el Registro Social de Hogares (RSH). Sin embargo, a diferencia de otros aportes estatales, la PGU no exige pertenecer a un tramo específico del registro.

¿En qué tramo del RSH debo estar para recibir la PGU?

No existe un porcentaje o tramo determinado del Registro Social de Hogares que garantice el acceso a la PGU.

De acuerdo con el Instituto de Previsión Social (IPS), la evaluación se realiza a través del Puntaje de Focalización Previsional.

Esta herramienta analiza distintos factores socioeconómicos, algunos de ellos pertenecientes al Registro Social de Hogares, para determinar si una persona pertenece o no al 10% de mayores ingresos del país.

Por esta razón, una persona podría estar en un tramo relativamente alto del RSH y aun así cumplir con los requisitos para recibir el beneficio, mientras que otra podría no calificar debido a la evaluación integral de sus antecedentes previsionales y económicos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más . La solicitud puede iniciarse desde los 64 años y 9 meses.

. La solicitud puede iniciarse desde los 64 años y 9 meses. No pertenecer al 10% de mayores ingresos de la población.

de mayores ingresos de la población. Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años continuos o discontinuos desde los 20 años de edad.

Haber residido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

previos a la solicitud. Tener una pensión base inferior a $1.252.602.

¿Cuánto dinero entrega la PGU?

El monto depende de la pensión base que recibe cada beneficiario:

Si la pensión base es de hasta $789.139, se recibe el monto máximo de $231.732.

de $231.732. Si la pensión base está entre $789.140 y $1.252.602, se entrega un monto variable.

Si la pensión base supera los $1.252.602, no corresponde recibir la PGU.

¿Cómo consultar si puedes acceder al beneficio?

Las personas pueden revisar si cumplen los requisitos utilizando su RUN y fecha de nacimiento en las plataformas habilitadas por ChileAtiende e IPS.

Además, la solicitud puede realizarse mediante videoatención de ChileAtiende, en sucursales presenciales, a través del call center 101, en AFP o compañías de seguros para quienes corresponda, y también en municipios que mantengan convenio con el Instituto de Previsión Social.

En caso de que el trámite sea realizado por un tercero, este deberá presentar un poder notarial junto con su cédula de identidad y la autorización correspondiente del beneficiario.

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