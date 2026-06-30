Senado rechaza acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau

30 jun. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala del Senado rechazó la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que la oposición no lograra reunir los votos necesarios para aprobar el libelo acusatorio.

La votación de los cuatro capítulos presentados por los parlamentarios fue de la siguiente manera:

Primer capítulo : 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.

: 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Segundo capítulo : 9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.

: 9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Tercer capítulo : 16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.

: 16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones. Cuarto capítulo: 10 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones.

Con este veredicto de la Cámara Alta, que actuó en calidad de jurado, la exautoridad quedó absuelta, eliminando el riesgo de sufrir una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier tipo de cargo o función pública.

El libelo acusatorio, impulsado originalmente por las bancadas del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL), apuntaba a presuntas infracciones al principio de probidad por el incumplimiento de la regla fiscal y la falta de consistencia aritmética en las estimaciones de la trayectoria de la deuda pública.

A pesar de haber sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados, la ofensiva de la derecha no prosperó en el Senado debido a una división en el sector, sumada a la inhabilitación del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y el permiso constitucional del senador Manuel José Ossandón (RN), lo que terminó por sepultar el quórum requerido por los acusadores.

"Una acusación sin fundamentos"

Tras conocerse el contundente resultado en el Congreso, el propio exministro Nicolás Grau alzó la voz para manifestar su conformidad con la resolución de la Cámara Alta. Ante los medios de comunicación, la exautoridad de Hacienda remarcó de entrada que "en esta votación ha quedado demostrado que se trataba de una acusación sin fundamentos. Los hechos que se imputaban no eran ciertos".

En esa misma línea, el economista aprovechó la instancia para realizar un diagnóstico respecto al panorama financiero y estructural del país que centró el debate político de los parlamentarios en las últimas semanas. Al respecto, Grau enfatizó que "no es cierto que nuestro país esté en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que sí es cierto es que llevamos más de una década en la que hemos tenido más dificultades que antes. Salir de esa situación requiere reconocerla y alcanzar grandes acuerdos para avanzar en esa dirección".