"Pensé que iban a entrar a la casa": El dramático relato de adulto mayor tras violento portonazo que terminó con estafa

01 jul. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Momentos de terror vivió una pareja de adultos mayores en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, luego de ser víctima de un violento portonazo a las afueras de su vivienda. Sin embargo, el delito no terminó con el robo del vehículo: horas más tarde, delincuentes lograron hackear el WhatsApp de las víctimas y utilizaron la aplicación para solicitar dinero a sus familiares mediante engaños.

El hecho ocurrió en calle La Coruña, cuando el matrimonio llegaba a su domicilio. Mientras ingresaban el automóvil, el dueño de casa advirtió la presencia de un grupo de delincuentes que intentó irrumpir en la vivienda.

En medio de la confusión y la tensión del momento, el adulto mayor descendió del vehículo para cerrar los accesos a la casa, sin percatarse de que había dejado las llaves puestas. Fue entonces cuando los asaltantes aprovecharon la situación para apropiarse del automóvil.

El dramático relato de la víctima: "Pensé que iban a entrar"

El afectado recordó los segundos de terror que vivió cuando fue abordado por los delincuentes.

"Iba a cerrar el portón, cuando veo a los tipos, cinco tipos, entrar, poniéndome la cuchilla, la pistola y los punzones. '¡Entrega el auto! ¡Entrega el auto! ¡Entrega la llave!'. Al final yo les dije: 'No, la llave está en el auto'. Y yo me entré para una puerta que teníamos para la casa y me puse atrás. Los tipos querían entrar", relató.

Luego agregó: "Yo creo que si no hubiera puesto mis manos ahí o hubiera cerrado la puerta, hubieran entrado".

Del portonazo al hackeo de WhatsApp

Tras el robo, vecinos ayudaron a la pareja a difundir fotografías del vehículo en redes sociales con la esperanza de recuperarlo.

Sin embargo, durante esa misma noche recibieron un llamado telefónico de desconocidos que se hicieron pasar por funcionarios policiales. Bajo ese engaño, les solicitaron códigos de verificación, lo que permitió acceder a su cuenta de WhatsApp.

Una vez dentro de la aplicación, los delincuentes comenzaron a enviar mensajes a familiares de las víctimas para pedir transferencias de dinero, concretando una nueva estafa.

De esta forma, la investigación considera dos delitos distintos: el robo violento del automóvil y el posterior fraude informático cometido mediante el hackeo de la aplicación de mensajería.

Investigación sigue sin detenidos

La investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Hasta ahora no existen personas detenidas y los investigadores trabajan para establecer si el robo del vehículo y la posterior estafa fueron cometidos por la misma banda criminal o por grupos distintos.