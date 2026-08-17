Solabarrieta sobre detención de Ivette Vergara tras ser sorprendida conduciendo a 161 km/h: "Solo debe acatar"

17 ag. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Fernando Solabarrieta se refirió públicamente a la detención de su esposa, la periodista Ivette Vergara, luego de que fuera detenida tras conducir a 160 km/h por la Costanera Norte, en una zona donde el límite de velocidad es de 100 km/h.

Tras el control, la periodista fue detenida y trasladada a la 37ª Comisaría de Vitacura, por lo que no pudo asistir a relatar la la final del Mundial de Voleibol Sub-17 femenino en CNN, siendo reemplazada por su colega Nicolás Cabarga.

Al respecto, Solabarrieta confirmó que permanecen a la espera de conocer la resolución de la Fiscalía: "Estuve con ella. Quedó detenida. Eso determinó el fiscal y solo se debe acatar", señaló.

El escenario tras la detención de Ivette Vergara

Durante el procedimiento, a Vergara se le realizó un alcotest que dio resultado negativo. La jornada de este lunes será su audiencia de control de detención y formalización por el delito de conducción temeraria.

El caso ocurrió mientras Vergara lideraba la cobertura del Mundial de Voleibol Sub-17, evento que seguía desde su inicio. Debido a su detención, no pudo llegar a tiempo para liderar el panel del partido final del torneo, espacio que debía compartir con el head coach de la Selección Nacional de voleibol, Eduardo Guillaume.

La Ley de Tránsito establece sanciones para la conducción temeraria, que se da cuando se excede en 60 km o más el límite de velocidad permitido en la vía por la que circula. Entre los escenarios que podría enfrentar Vergara, las sanciones contemplan multas de entre 2 y 10 UTM, equivalentes a montos entre $143.298 y $716.490.

A esto se suma la suspensión de la licencia de conducir por seis meses si se trata de la primera infracción.