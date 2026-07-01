"No puedes ser más chanta": Claudio Rojas admitió que envió mensajes a su ex mientras estaba con Hurubachi Pardo

01 jul. 2026 - 08:10 hrs.

Una de las noches más incómodas de Volverías con tu ex? 2 tuvo como protagonista a Claudio Rojas, el abogado que terminó reconociendo una serie de situaciones que dejaron a Hurubachi Pardo completamente desconcertada.

Todo ocurrió en el marco de una actividad donde las confesiones quedaron expuestas frente a todos. Y las de Claudio fueron de las que más impactaron dentro del encierro.

El abogado admitió haber borrado mensajes de otras mujeres para que Hurubachi no los encontrara cuando revisaba su celular. Una confesión que ya de por sí ponía en mal pie su versión de los hechos.

Pero no fue lo único. También reconoció que en algún momento dudó de la fidelidad de Huru, que siente celos de otros hombres dentro del reality, y que le afectaría profundamente que ella se quedara sola en el encierro si él fuera eliminado, porque lo interpretaría como el fin de la relación.

Claudio mantenía mensajes con otras mujeres

La revelación que más tensión generó fue otra. Claudio confesó que mantenía conversaciones inapropiadas con una expareja, a quien además le pagaba el plan telefónico y otros gastos. En esos mensajes le escribía cosas como "eres rica", entre otros halagos que no pasaron inadvertidos.

Hurubachi no ocultó su molestia ni por un segundo. Con todo sobre la mesa, fue directa y sin rodeos al referirse a lo que había descubierto en su momento.

"Yo creo que si alguien borra algo es porque algo está escondiendo. Ese chat con su ex que después yo le pedí que la bloqueara, no te hagas el h..., ella se sigue colgando de Claudio para que le pague el plan del teléfono, siempre le estaba pidiendo cosas", lanzó.

Y continuó: "Había comentarios que yo encontré que no correspondían hacia una ex, menos estando en pareja, le decía 'tú eres rica, eres linda'". Sus palabras dejaron claro que la situación la había afectado mucho más de lo que mostraba.

Claudio intentó defenderse con una explicación que no convenció a nadie. Dijo que sus mensajes eran solo "refuerzos positivos" y consejos para "tirarla para adelante" y subirle el ánimo a su ex.

La respuesta de Hurubachi fue inmediata y sin contemplaciones. "No podís ser más chanta", le respondió, cortando cualquier intento de justificación con una frase que resumió lo que pensaba del argumento.

Luego fue más reflexiva y reconoció que toda la situación la había afectado de verdad. "Súper inapropiado que le hablara sí a una ex, si es que hubiera sido al revés, él se hubiera enojado mucho", señaló, poniendo en perspectiva el doble estándar que percibía.

Claudio negó haber besado a otras mujeres

En medio de todo, hubo un punto en que Claudio sí logró salir limpio. Negó haber besado a otra mujer mientras ya estaba con Hurubachi, y esa versión se sostuvo, ya que la periodista no desmintió ese punto.

Aun así, el peso de todo lo demás fue suficiente para que ambos reconocieran que tienen trabajo por hacer como pareja. Tomaron la decisión de asistir a terapia de pareja una vez que salgan del encierro, una señal de que, pese a todo, quieren intentarlo.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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